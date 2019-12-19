蘇慧倫新歌《為你變成他》MV演技大爆發　睇完就明咩叫隻眼識做戲

眾樂迷
撰文：
最後更新日期：

蘇慧倫身前以「五月天最強小師妹」身份重榜回歸樂壇，引起一遍哄動，有「玉女掌門人」之稱的她容貌氣質依舊，堪稱逆齡美魔女。對上一張專輯已是12年前的《左撇子·旋轉門》，今天蘇慧倫終於有新歌《為你變成他》，更親身上陣演MV，滿足樂迷期待之餘，亦讓大家一睹羅馬亞洲電影節影后的演技。

蘇慧倫在MV中展示羅馬亞洲電影節影后演技，而且近鏡亦全無死角，果然是玉女掌門人。(MV截圖)

MV中蘇慧倫每個眼神都有戲，而且保養得非常好，近鏡亦全無死角！(按圖放大)(MV截圖)
+6
+5
+4

《為你變成他》可算是走心之作，也是不少都市人的寫照。講述人在不同範疇，愛情、家庭、工作等等環節，都希望望成為對方所想的模樣，不顧一切奉獻自己的心力，這時候應反思這樣下來會否丟失自我，相信這情況對放到不同人身上都會找到共鳴。

不顧一切地付出，希望變成對方所想的模樣，會否丟失自己？

原來拍攝《為你變成他》MV當日氣溫只得10度，蘇慧倫身上貼滿暖暖包做足禦寒工作，她開玩笑說：「剛收到MV腳本時，戲的部份有男女主角去演，我只需要對嘴，心裡想導演你不信任我的演技嗎？所以我就在對嘴的細節裡演給他看。」導演及後亦大讚蘇慧倫精準傳達每個細微情緒與表情。

點擊回顧蘇慧倫歷年專輯！(按圖放大)(資料圖片)
+18
+17
+16

蘇慧倫《為你變成他》MV： https://youtu.be/KyFol8O6YM0

陳綺貞《旅行的意義》新版MV逐格睇　仙氣滿瀉每一幕都要save低！
蘇慧倫樣貌更勝20年前初出道　靚相逐格睇話你知咩係美魔女！
蘇慧倫12年後重磅回歸樂壇　網友暴動封最強小師妹
YouTube十年最高點擊MV出爐　呢首「洗腦歌」勁到林俊傑都有唱！
蕭亞軒邀小鮮肉男友黃皓拍MV　相差16歲無礙激情放閃
吳浩康Chok聲還原八位廣東樂壇巨星　唔睇畫面以為播緊CD！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。