ToNick《人魂道》致敬《倩女幽魂》　MV細心彩蛋逐個捉！

樂隊ToNick 2017年推出《長相廝守》而爆紅，作為電影《救殭清道夫》主題曲，故事圍繞一男一女，一人一鬼，是個浪漫的愛情故事。日前ToNick推出新歌《人魂道》，以倩女幽魂作主題，莫非要添食「一人一鬼」的套路？

ToNick新歌《人魂道》而《倩女幽魂》作藍本，唔通要添食《長相廝守》套路？(MV截圖)

非也，雖然《倩女幽魂》是一人一鬼的愛情故事，但今次ToNick為手機遊戲所作的《人魂道》卻是一首搖滾味十足的作品，亦帶點J Rock動漫主題曲的感覺，爽快的鼓點，結他與Bass沒有太多花俏的彈法，勁力十足地「炸」Power Chord與根音，聽著與《長相廝守》是兩碼子的事。

今次《人魂道》行爽快的搖滾風格，與《長相廝守》是兩碼子的事。(MV截圖)

MV中也有向《倩女幽魂》致敬的地方，例如：ToNick一行人闖進了一個名為「蘭若室」的地方，寧采臣與聶小倩相遇的地方就是蘭若寺。又出現了古時的背包，即張國榮拍《倩女幽魂》時背著的長方形背包。更出現了《倩女幽魂》中的經典詩句：「十里平湖霜满天，青絲寸寸愁華年。對月形單望相護，衹羡鴛鴦不羡仙。」可見拍攝團隊的確做足功課。