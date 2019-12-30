【勁歌2019】唱片公司集體避席如杯葛　TVB回到「四大」封殺時？

來到年尾樂壇頒獎禮季節，《新城勁爆2019》昨日圓滿結束，只剩商台的叱咤樂壇流行榜、港台的十大中文金曲，及TVB的勁歌金曲頒獎禮。日前《勁歌》公布候選名單，縱觀名單上歌手所屬的唱片公司，除了「自己友」星夢娛樂、吳業坤所屬的星娛樂、JW王灝兒所的Sunny Idea，及英皇娛樂外，「四大唱片公司」中環球、寰亞及Sony都沒有歌手榜上有名。可能因為這段時間的社會氣氛，怕與TVB合作會遭網民聲討而集體杯葛。

四大唱片公司除英皇外，其他公司都沒有派歌手參與今屆勁歌總選。可能因為這段時間的社會氣氛，怕與TVB合作會遭網民聲討。(資料圖片)

2009年四大唱片公司與TVB的發生版權風波，TVB被四大封殺，到2013、2014年開始逐步解禁。回看前兩年的《勁歌總選》，C AllStar、Supper Moment、ToNick、糖妹等單位都有參與，而2015年華納的周柏豪、Dear Jane與JUDE都有入圍候選名單。但反觀今屆的候選名單，只得星夢、星娛樂、英皇、JamCast、Sunny Idea等公司有派歌手參與，四大有三大都沒有參與(環球、寰亞、Sony)。加上近期多個演唱會都以社會氣氛不穩定為由取消，可見唱片公司在決策時都非常小心，參與頒獎禮亦不例外。

以下為大家列出候選「最受歡迎男歌星」、「最受歡迎女歌星」、「勁歌金曲獎」及「勁歌金曲金獎」名單。

點擊查看最受歡迎男歌星候選名單(按圖放大)(資料圖片)(按歌手名稱筆劃序)

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點擊查看最受歡迎女歌星候選名單(按圖放大)(資料圖片)(按歌手名稱筆劃序)

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「勁歌金曲獎」及「勁歌金曲金獎」候選名單（按歌手名稱筆劃序）

01 重新 BOP 天堂鳥

02 逆光飛翔 HANA 菊梓喬

03 沒有你開始 HANA 菊梓喬

04 你就是天下 HANA 菊梓喬

05 鋼鐵有淚 HANA 菊梓喬

06 心有不甘 HANA 菊梓喬

07 別再怕 HANA 菊梓喬

08 逃生門 JW 王灝兒

09 輪流轉 Sukie S 石詠莉

10 動態回顧 Sukie S 石詠莉

11 愛不起 王浩信

12 重複愛一次 伍富橋

13 每段愛還是錯 吳若希

14 愛情無價 吳若希

15 我記得 吳若希

16 暗中愛我 吳若希

17 日月存亡 吳若希

18 船頭尺 吳浩康

19 天下烏鴉 吳浩康

20 和懷念講再見 吳業坤

21 大女人主義 吳業坤 ft. 田蕊妮

22 第三顆行星 李靖筠 Gladys

23 小蚊赧 李靖筠 Gladys

24 花心 泳兒

25 野木蘭 泳兒

候選編號 歌名 主唱

26 明日花 泳兒

27 讓愛高飛 周柏豪

28 最後召集 周柏豪

29 傳說 林師傑

30 你永遠是最好 林穎彤

31 忽然又想起你 林穎彤

32 鬚根 洪卓立

33 數寄屋橋次郎 洪卓立

34 為愛冒險 胡鴻鈞

35 明月 容祖兒

36 悲觀生物學 容祖兒

37 Pretty Crazy 容祖兒

38 一種永遠 容祖兒

39 說分手 連詩雅

40 過路人 連詩雅

41 孤身走 連詩雅

42 愛的故事(沒有下集) 孫耀威

43 感情寄生族 張敬軒

44 空手而來 張敬軒

45 You 張敬軒

46 逆流成河 許靖韻

47 永恆少年 曾樂彤

48 存在 曾樂彤

49 永生花 曾樂彤

50 嫁給愛情 楊千嬅

51 選擇善良 鄭俊弘

52 鐵石心腸 鄭俊弘

53 生來起舞 趙慧珊Aka

54 你在聽嗎 趙慧珊Aka

55 離開有甚麼可怕 劉子碩

候選編號 歌名 主唱

56 13 樓的大笨象 鄭融

57 氪氣石 鄭融

58 天光前分手 戴祖儀

59 Only One 戴祖儀

60 你知不知道 戴祖儀 古家峯

61 黑人問號 鍾舒漫

62 星光 羅力威

63 變幻人生 羅力威

64 今宵多珍重 譚嘉儀

65 Can You Hear 譚嘉儀

66 怎麼你不找我 譚嘉儀