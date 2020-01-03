周國賢四月紅館騷取消　社交平台自11月起消失

周國賢今年雖然奪得《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「我最喜愛的男歌手」獎項，不過本人也未有現身領獎，一眾DJ決定將獎項寄給他，希望他能收到。原來周國賢自去年10月拍攝電影後，已經再沒公開露面，在11月的時候，他的社交平台包括Instagram、Facebook等也突然消失，周國賢唱片公司今日亦表示周國賢原定於4月舉行的紅館演唱會已經取消。

剛過去的叱咤頒獎典禮上，由於周國賢未有現身領獎。一眾DJ決定將獎項寄給他。 (影片擷圖)

曾一度患上抑鬱症，據知唱片公司人員近月也未能跟周國賢聯絡，只道他與家人飛往外地休假。唱片公司又進一步解釋演唱會取消原因：「由於而家社會環境、Timing問題，公司同佢都覺得呢個時間唔適合開騷，好難喺現實同腦裡面嘅構思取得平衡，佢嘅歌喺而家環境唔係最適合表達。」他們亦透露周國賢希望趁有時間在外地吸收新靈感，而他的新專輯亦會在下星期推出。

11月推出與JW合唱的《逃生門》後，周國賢已開始沒更新任何動向。 (影片擷圖)

早在11月時，已經有網民發現周國賢的社交平台逐漸清洗人數。11月21日早上，他的instagram帳戶突然設為不公開，大幅刪減後只餘下53個帖文及267個粉絲，直至近日，他的帳戶經已完全「歸零」，連Facebook專頁也刪去。今年七月一日凌晨，他曾在社交平台上發文向下一代道歉：「對不起，孩人們，要讓你們走上崎嶇的路…但更對不起的是，孩子們，你們要知道，如果現在不把凹凸不平的路統統都踏平，你們的孩子…你們的孩子的孩子…他們將要走的路，將會更艱巨…對不起，辛苦你們了！」之後便慢慢淡出網絡，到底是因受壓還是抑鬱症復發則是未知之數。

現時周國賢的IG已全數「歸零」。 (網絡擷圖)