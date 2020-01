謝安琪回顧入行15年　小學副校先見之明一句啟示歌手路？

謝安琪(Kay)在剛過去的叱咤頒獎禮奪得女歌手金獎,與麥浚龍的《the album and the rest of it…》奪得至尊唱片大獎,去年又舉行了一個破格的紅館演唱會《kay... isn't me》,成績豐收之餘亦讓樂迷見證住她的改變,對一個歌手的藝術生命來說是重要的一年。今天Kay在Instagram發長文回顧,事關15年前的今天她推出了人生第一首作品——《姿色份子》。

謝安琪在IG發長文回顧入行15年來的感受。(網頁截圖)

原來打從小學開始,Kay的記念冊上就有副校的題字,寫上:「餘音嫋嫋,高馳邈邈。」她亦想不到今時今日真的當上了歌手。Kay又形容這15年來,她不斷在學習調整自己的心態,她寫道:「山不轉路轉、路不轉人轉、人不轉心轉。」幸得音樂一直為她開路,見過光怪陸離,她引《勢不兩立》的歌詞:「黑中有白,白裏有黑中有白。」最後Kay以這一句作結:「懂你的人,不會讓你受窘為難。有緣的人,閉嘴不言都有默契,感謝你一直是我身邊這個人。」還寄語「不改標準,改變心態」,並感謝周博賢、夏森美。

點擊回顧謝安琪入行15年的造型,真係要講句回憶返晒嚟!(按圖放大)(資料圖片)

+ 16 + 15 + 14