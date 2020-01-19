【勁歌2019】當你唔睇都知結果　勁歌頒獎禮還有辦下去的理由？

今年《勁歌金曲頒獎典禮》顯得特別冷清，本來作為今年唯一一能辦成實體的頒獎典禮，《勁歌》理應讓人有種覺得期待的感覺。怎料今年除了一貫不到的環球唱片外，連Sony、華納、寰亞等大型唱片公司也全數缺席，只剩一向關係良好的英皇、星娛樂以及其他小型唱片公司派出歌手參與。偏偏在種種因素下，張敬軒、容祖兒等英皇王牌也沒有出席頒獎典禮，方皓玟、RubberBand、謝安琪、麥浚龍等近年大熱的一線歌手也沒同樣沒參與。看看頒獎台上，兩行歌手一眼便看完，就只得周柏豪能擔起大旗，其他新生代歌手尚要時間浸淫，單計陣容可說是較為薄弱。

今年出席《勁歌金曲頒獎典禮》的歌手寥寥可數，一眼已經睇晒。 (許朝暉攝)

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「唔齊腳」也不要緊，一個頒獎禮大家最期待是你爭我奪的緊張感，到底哪位是大贏家？誰會爆冷？自己喜歡的歌手會否得獎？猜不到的結果才是令觀眾追看的最大理由。然後歌手在台上真性情地講出心中感言，毫不顧慮地把開心的眼淚流下，連帶台下歌手好友、樂迷也被肺腑之言所感動，這個畫面到底有多久沒在TVB的電視框中看到？簡而言之，就是沒有驚喜。

即使拿下大獎，歌手的反應比起以前明顯冷靜得多，這是因為競爭變小的緣故。 (劉智源攝)

當頒獎禮上的出席名單越縮越窄，亦意味著這個頒獎禮上的競爭越來越少。尤其當你看見20首「勁歌金曲獎」當中，可以有同一位歌手拿下其中三首獎項，難道是意味著她有資格佔有樂壇的六份一位置嗎？不，只是這裡呈現出的樂壇太小而已。再者，從各個網絡平台上看來，譚嘉儀的《Can You Hear》也是點擊率、談論度最高的歌曲，Youtube上達至647萬觀看次數，這樣理性、合乎主流大眾意見的數字，理應拿下今年「最受歡迎女歌手」也沒人反對，不過結果仍是一貫作風，在可預期之中。

雖然今年名氣變大、作品認受性也變大，可惜仍未能為譚嘉儀贏得大獎。 (劉智源攝)

因為同公司，所以獎項可以「攞多啲、攞大啲」，完全未有考慮樂迷預期，總之獎頒了出去便是，其他公司自然就是「陪跑」。其實早幾年前仍對《勁歌》心存一絲希望，起碼當年得大獎的仍是張敬軒、容祖兒，而出席歌手自「封殺四大」事件過後也漸漸變多。現時獎項的認受性已變成「一廠限定」，走出電視城後，又有多少人會記得？得獎歌曲又有多少能登上「KKBOX年榜」？當大家不再需要打開電視，也能預測到賽果時，到底勁歌金曲頒獎典禮還有辦下去的理由嗎？