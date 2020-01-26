【搶耳2019回顧】似蘇施黃挑剔人先叫有品味？　再係咁你一定走寶

「搶耳全球」計劃一直致力推動本地音樂文化，讓一眾卧虎藏的音樂人、樂隊能夠走到所謂的「地面」，有更多曝光之餘更能衝出香港進行交流。知名結他手Jason Kui帶領樂隊The Majestic G及三丁目到韓國音樂節演出吸引經驗，雖然大會標籤他們為「導師」及「學員」，但私下他們如朋友一樣打成一片，訪問期間還大放笑彈。不過，談到從韓國取經回來，覺得香港音樂圈有甚麼地方要改進，他們說：「你都要有個場畀我哋表演咩叫大蛇痾尿㗎，係咪先！」

The Majestic G爭啲散Band？ 參加「搶耳」覓出路

Jason Kui、The Majestic G及三丁目的音樂風格、演出經驗各異，但部份人有擔任演唱會樂手的工作，所以早就認識。各人背景不同，參與「擔耳計劃」的原因自然不同。以The Majestic G為例，他們希望籍此打破頻臨散Band的困局，他們說：「當時覺得好迷失，雖然每個星期都夾Band，感覺大家冇咩心去推動呢件事。有次一齊食飯，覺得大家呢排有啲嘢收收埋埋，佢有諗過唔夾……」他們又提到，創作上出現膠著狀態，而且每人面對困難的處理手法不同，又可能有成員會覺得，樂隊演出不多，帶不到預期的回報，感覺像浪費時間，種種原因令他們萌生散Band念頭，慶幸隊員咬緊牙關，參加「搶耳」找到衝激之餘，更推出了兩首新歌。

Jason Kui、The Majestic G及三丁目在去年的搶耳計劃到韓國演出交流。(梁碧玲攝)

錯過香港夾Band黃金時光？ 年輕樂隊三丁目有話兒

今時今日香港現存活躍的Live House可謂「一隻手數得晒」，反觀五年前還有蒲吧、蒲窩、樂人地帶等等不同規模的演出場地，獨立音樂圈亦因而百花齊放。年輕樂隊三丁目組成時，蒲吧、蒲窩等地方而改變用途，中、小規模的演出亦銳減，他們會否覺得錯過了夾Band的黃金時間？他們反而樂觀地看待：「雖然細個未夾Band嗰陣，都好想踏足蒲吧、蒲窩呢啲地方。但其實冇話咩係最好嘅時間，好視乎個人嘅心態。當然環境係有影響，但唔會因為有困難而令你做唔到某啲嘢，係睇你點解決。雖然依家連圍內自己搞嘅騷都系咗，但有social media機會多咗，錄音成本又低咗，呢方面其實都係好處。」

快啲Click入認識咁多位音樂人先啦！(按圖放大)(梁碧玲攝)

創作壓力人人有 要解決唔可以有「烏托邦」想法

獨立樂隊、音樂人發表新作的頻率及產量不能與主流歌手直接比較，因為他們要一腳踢，創作、錄音、編曲各方面都要一力承擔。以Jason Kui為例，他推出專輯《Absence of Words》後「起朵」，擔任Mesa Boogie、Tom Anderson等國外樂器品牌的代言人，他坦言在創作新專輯的前期功夫最大壓力。他說：「製作前期會諗點樣承接上一隻碟，聽眾好鍾意《Polarized》、《Morning Breeze》呢種歌，我要點多一首去keep住呢？但到埋首做嘅時候反而冇晒呢啲諗法，根據本身有嘅idea去做就係！」

The Majestic G亦表示，很難找到一個合適的創作方法，最初希望是一個共同體去創作，但這樣太烏托邦，因為樂隊有7個人，有時大家太客氣。他們說：「試過Loop住一個段落jam足40分鐘，但其實要去學習發揮大家嘅長處，令到件事有一個合理嘅推進。」

三丁目笑言表示一直處於瓶頸位，還很灰地說：「有冇下一首歌都唔知，有時覺得好難融為一體。」身旁的Jason Kui聞言立刻伸出友誼之手，有時候經驗就是這樣傳承，這才是一個健康的生態。

創作壓力人人都有，每位音樂人都有自己的解決方法，但最後都不外乎「做啦，做就係㗎喇！」(梁碧玲攝)

演唱會樂手VS夾Band 面對10萬人唔緊張反而彈自己歌會心跳加速！

正如前文所說，Jason Kui、CMgroovy、Tjoe等人都有擔任演唱會樂手，對他們而言，做樂手與夾Band會否存在矛盾？此時Jason Kui，反問記者一個問題：「我哋算係年青一輩嘅樂手，你有冇發現我哋同上一輩唔同？我哋會放好多自己嘢落去。」以往擔任演唱會樂手的標準是要跟足CD版本，如打字一樣照辦煮碗，但現在樂手享有更多空間建立自己的特色，彈奏風格、樂器音色等方面也有更多投入，即使音樂總監、唱片監製、歌手亦趨向這種「好玩」的態度。

CM分享一次與前輩樂手交談的經驗，他說：「廣東歌8、90年代最黃金、最搵錢嗰陣，做樂手就係要照Dub唱片咁彈；以前有樣嘢叫總譜，每一個崗位都有自己份譜，邊個樂手坐落去都係咁彈，唔需要思考，好似打字咁樣。因為老一派歌手要你做到一模一樣，可能你Fill In有少少唔同佢都唔識入。雖然依家話錯過咗最搵錢、最黃金嘅時間，但有個好處係，依家音樂總監都唔想樂手照dub片，想每一個演出都有個性，因應樂手的特性去埋班，建立一個演會嘅個性。」

他又笑言自己是「老屎忽」，曾擔任鄭秀文巡迴演唱會的樂手，他表示即使對住10萬人的場館，感覺也如食飯一樣彈奏，心跳冇加速；反之在The Majestic G的演出，就算只得30人，演繹自己作品時，仍然會毛管戙，這份感動是其他大型的演出沒法給予的。

CMgroovy(右)曾擔任鄭秀文Tour的樂手，面對10萬人的場演出他也能輕鬆面對，但回到自己的樂隊，每次演繹自己的作品也會緊張，這種感動是其他演出中找不到的。(梁碧玲攝)

香港觀眾係蘇施黃？ 本地樂手與外國樂手有差別待遇？

Jason Kui、The Majestic G及三丁目在音樂圈打滾多時，少不免有一些「勞騷」，但這些勞騷不無道理。The Majestic G的Tony說：「其實活動搞手，唔好淨係搵外國樂隊，因為咁會養成一個文化，唔搵外國人就冇人睇，其實已經開始賴緊嘢。要畀多啲舞台香港人發揮，其實本地香港不乏有實力嘅多樂手，但觀眾冇機會接觸。而且啲Crew對外國樂手好好，對香港樂手就演出空又少，支援又少。香港成日話畀人聽係國際化城市，只可以講句『外國人的槍特別硬』。」有時候主辦單位一句「將就下啦」，就任意將本地樂手的setting改變，又沒有予留充足sound check時間，就連基本尊重也沒有實在令人氣餒。

「我哋成日講到自己好叻，話人『你都未見過大蛇痾尿』，但你都要有個場畀我哋表演咩叫大蛇痾尿先得㖼，係咪先！」一句話道出他們的心聲。

另外，Jason Kui形容香港的觀眾像蘇施黃，認為懂得挑剔就是比別人有品味。Tony對此感受特別深：「我教學生成日都話，人哋彈得好要學，彈得唔好更加要學。因為覺得唔好聽，我個女都識聽啦！但係你有本事嘅，就算人哋彈得唔好，你都要識從中搵到一啲長處，袋自己個袋到，咁先有嘢學！」

香港音樂圈不乏人材，聽眾若然敞開心胸嘗試聽多一點，定必找到驚喜！(梁碧玲攝)

Tag歌時間！睇完咁長嘅訪問梗係要聽佢哋啲歌啦，啱聽嘅就要繼續支持喇！

Jason Kui | Pixel Invasion feat. Andy James：

https://youtu.be/u8uSe7zSelk

Sunrise by The Majestic G ：

https://youtu.be/DYspon1UCs0

三丁目 Sam Ding Muk - 透明學：

https://youtu.be/VCSYOShb8MI