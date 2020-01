【武漢肺炎】《Sound of Silence》改編成抗疫歌　才子陶傑都大讚

在「武漢肺炎」的疫情陰霾下,不少市民每日也為著四出撲口罩而煩惱,一眾上班族在可選擇的情況下也在家工作,中小學生亦在停課當中。全球作為命運共同體,不同地區每日也在關注疫情發展,而其中來自新加坡的音樂創作人Alvin Oon為著近日疫情進展,改編了Simon & Garfunkel的經典名曲《The Sound of Silence》的歌詞,配上近日「武漢肺炎」的情況成為抗疫之歌《Fight The Virus》。

來自新加坡的音樂創作人Alvin Oon將《Soung of Silence》改編成《Fight The Virus》 (網絡圖片)

由原曲歌詞「Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.」改成「Hello virus from Wuhan. Another problem's here again.」仿似為原曲而生,而部份歌詞亦不需作改動,如「Ten thousand people, maybe more.」雖然《Sound of Silence》原曲帶著點點孤寂及絕望感,不過同時亦在後半段透露希望曙光。

而改編成抗疫歌的《Fight The Virus》亦有異曲同功之妙,前段強調著「武漢肺炎」的到來,更以「沙士事件」刻劃在大家腦海中的嚴重性來比喻是次肺炎。後半段則提醒大家如何做好個人防範措施,鼓勵大家要正面防止疫情擴散。

創作人Alvin Oon表示希望透過歌曲提醒民眾之餘,也能在士氣低落的時候為大家帶來歡樂、希望與鼓勵。這首改編作品現時在Facebook上已超過三千多次分享,包括有「香江第一才子」之稱的陶傑,他在專頁上表示:「在家避疫,不妨欣賞外國勢力如何就中國武漢瘟疫散播世界,改編名曲填詞娛樂。」