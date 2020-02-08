伍佰《Last Dance》突然「回春」　台劇《想見你》成80後回憶殺！

台劇《想見你》大玩時空穿越，更有人將它與《DARK》拉上關係，因為兩者的時空穿越都是利用「閉環式時間軸」為核心。明明是愛情劇卻用上如此艱深的時空理論，所以被網友封為燒腦神劇。《想見你》成為神劇之餘，同時令台灣搖滾教父的一首作品「回春」，到底是哪首歌？又與劇情有何關聯？

《想見你》成為燒腦神劇，同時令伍佰的《Last Dance》回春，當中這個遮眼動作更是焦點。(《想見你》Facebook圖片)

伍佰的《Last Dance》貫穿全劇，而且成為主角們時空穿越的關鍵，因為《想見你》一開始，女主角在舅舅的唱片行打工時，因為跟著《Last Dance》節奏律動，吸引了男主角。接著每次女主角從 2019 年穿越到 1998 年，都是聽著《Last Dance》。縱使《Last Dance》在1996年推出，而非1998年，但這首歌卻像錨一樣勾住了觀眾，亦勾起了8、90後的回憶。

《Last Dance》MV當中都有這個動作，《想見你》明顯是在致敬。(MV截圖)

話晒伍佰都係台灣搖滾教父，真係越老越型棍！(按圖放大)

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戴上耳機聽伍佰的《Last Dance》就會穿越時空。(《想見你》截圖)