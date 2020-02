林憶蓮、恭碩良最經典一次同台　巡演不再合唱全因《下雨天》？

華語樂壇兩大巨匠林憶蓮、恭碩良昨日傳出「分訊」,二人2010年認識並發展成情侶關係,相知相愛一起走了8年時間。同為對音樂有追求的人,二人在多年間其實也有挺多合作機會,不論現場演出還是灌錄唱片也有著二人的身影。不過要講到林憶蓮及恭碩良的同台合唱,最經典就是2012年在《林憶蓮Sandy Lam MMXI 世界巡迴演唱會》上合唱《下雨天》。

2012年,林憶蓮與恭碩良剛公開他們的戀情,不久後便在演唱會上同台演出,演唱1988年與Blue Jeans合作的《下雨天》,不少人也認為這個新版本的《下雨天》是最好的版本,亦是可一不可再的合作。無疑,在林憶蓮與恭碩良合唱《下雨天》的時候,二人狀態特別放鬆,由頭半段循著原曲去演釋,再慢慢在後半段加入更多變化,甚至在結他Solo後開始即興演唱。

恭碩良一段即興:「Sandy Sandy Sandy~ Would you be my Facebook friend~ please don’t press ignore ignore ignore ignore~Would you come back to me?」歌詞雖然看似幼稚且無稽,卻赤裸裸地表現出對林憶蓮的著緊。引用樂迷的一句話:「那就是一場穿著衣服、用音樂演出的床戲。」

自那次《下雨天》獨一無二的合唱後,林憶蓮與恭碩良便沒再於台上合唱過。直至2016年林憶蓮舉行《Pranava造樂者世界巡迴演唱會》,曾有傳媒問過她會不會再與恭碩良合唱,當時她曾婉拒:「合唱歌好難諗,上次(下雨天) 太經典。」

林憶蓮在2016年再舉行巡唱,不過接受訪問時卻婉拒與恭碩良合唱。 (資料圖片)