本地音樂行業寒冬雪上加霜　連K房都執笠仲有咩穩陣出路？

武漢肺炎肆虐加上社會因素，香港這8個月各行各業都受到打擊，而一向都是「掙扎求存」的音樂行業更是百上加斤。這段時間相繼有演唱會取消或延期，就連音樂相關行業都受牽連，連鎖卡拉OK龍頭Neway都捱不住，尖東安達及粉嶺中心分店相繼結業。

點擊查看這8個月來已取消，或宣布延期的香港演唱會。(按圖放大)(資料圖片)

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Neway官網上已沒有粉巔中心及尖東安達分店的資料，而日前已有網民在Facebook群組貼出粉嶺分店結業的相片，但粉嶺中心Neway的Facebook專頁仍在，但最後一次更新已是1月21日，現時Neway仍然有14間分店如常營業。武漢肺炎疫情令人人自危，食衞局局長陳肇始曾建議戲院、卡拉OK及會所等場所暫時停業，避免人群聚集活動。即使未有強制關閉娛樂場所的措施，大家這段時間亦會發現街道比以往冷清，就算平時是水貨客熱點的上水人流亦大幅減少，很多機構亦讓員工在家中工作，避免人多聚集保障各人員健康。如果實體店及演唱會受打擊，音樂相關行業中，似乎網上串流平台會相對地安全，事關市民減少出街逗留在家，都是依賴網上娛樂消遣，而訂閱串流平台是恆常消費，相信是現階段音樂相關行業中影響較少的一群。

日前有網民貼出Neway粉嶺中心分店結業的相片。(網上圖片)