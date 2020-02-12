【武漢肺炎】陳健安演唱會延期：冇嘢比健康同生命更重要

陳健安(On仔)從C AllStar單飛後，早前推出新碟兼積極籌備首個人演唱會，演唱會原訂於2月28日假伊館舉行。不過因為武漢肺炎疫情肆虐，主辦單位為保障藝人、製作團隊及公眾健康安全，決定將《陳健安2020以青春之名演唱會》延期，並會於疫情退卻時補演，詳情將稍後公佈。On仔在Instagram出post訴心聲：「直到收到消息一刻，仍然係會唔開心同流咗少少眼水。」不過，他收拾心情後，寄語大家：「到時除低口罩，健健康康，見證我嘅第一次。」

陳健安(On仔)在instagram貼出演唱會延期公告。(陳健安instagram圖片)

各位本原族族民一齊為族長打氣，一定好快可以睇到佢嘅第一次！(按圖放大)(資料圖片)

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陳健安在IG訴心聲：

呢段時間一直睇住疫情，都未知道演唱會開唔開到，心諗只要有1%可能開到都繼續準備，亦都做咗唔可以如期開到嘅心理準備。直到收到消息一刻，仍然係會唔開心同流咗少少眼水，會喺度諗：

「On diet咗三四個月、健身跑步咗五六十幾次、背咗歌詞個幾月、練歌、幾時先可以同大家分享成果...」

不過好快，我又諗：

「有多啲時間準備，一定一定可以再做得好啲。」

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無嘢比健康同生命更重要。

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多謝每位族人嘅支持同關心，希望你哋體諒，有最新消息會盡快通知大家。

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呢段時間大家專心抗疫，繼續盡做。

到時除低口罩，健健康康，見證我嘅第一次。LOVE

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本原族 族長上

#陳健安2020以青春之名演唱會