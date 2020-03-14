還只聽G-Dragon？在2020年特立獨行的韓國男歌手　這4位值得留意

韓國電影和戲劇近年來在國際間知名度大增，去年的電影《炸雞特攻隊》、《上流寄生族》等等電影不僅口碑相當好，更獲得奧斯卡的認可，洗刷了過去韓劇都是浪漫愛情題材的印象。 而K-pop音樂也不輸影視發展，其中尤其防彈少年團更是紅遍全球的代表，不過對男生來說最有影響力的還是G-Dragon所屬的Big Bang！雖然Big Bang已經宣告將在今年美國最具影響力的Coachella復出，但這幾年風波不斷的他們已經有點勢單力薄，究竟除了他們還有哪些韓國歌手值得一聽？ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

1. 宋旻浩 Mino

作為Big Bang師弟團WINNER出道的宋旻浩，因為長相神似師兄G-Dragon，在團體裡面身為Rapper和畫畫方面的天份也與GD相似，一直被視為是小GD。而他們除了以上部份相似外，Mino在參與時尚方面也不輸GD，成為首位走上Louis Vuitton巴黎時裝週伸展台的韓國歌手！

+ 4 + 3 + 2

而身為Solo歌手的方面，Mino最有名的是曾經參加原版《中國有嘻哈》的韓國Hip Hop競賽節目《Show Me The Money》，當時與Big Bang師兄太陽合作的〈怯〉敘述成為歌手一路上的心理過程，過程中向父母告白相當感人。另外，他在同一節目中和饒舌歌手Zico合作的〈OKEY DOKEY〉則展現另一種樣貌，最後也讓Mino奪下亞軍。而在奪下亞軍之前，Mino其實也經常有Solo歌曲，而〈Body〉這首歌主打性感，MV與女主角的火辣對戲也保證大家看了不會後悔（笑）。

2. 吳赫

韓國獨立樂團Hyukoh先前才為Netflix第一部華語自製影集《罪夢者》演唱片尾曲〈似是故人來〉，為影集引爆另一波話題！而身為主唱的吳赫是Hyukoh的靈魂人物，連樂團名稱都是他的名字倒過來念而取的，吳赫的獨特風格不但在音樂上面完全展現，在時尚方面也備受關注，他與多個品牌設計師都是好友，也多次推出聯名系列，有時候甚至只是一起做自己穿搭的飾品或是服飾。除了風格以外，吳赫獨特的嗓音也讓他極具辨識度，與IU合作的歌曲更有著獨特的氛圍，聽起來相當舒服！最近Hyukoh也發佈了全新收錄6首歌曲的新專輯《사랑으로 through love》，再度帶來樂團標誌性的迷幻風格，有興趣的人可以前往一聽。

3. Eric Nam

前陣子才來到台灣開演唱會，甚至還拍了一支台北Vlog的Eric Nam，出生美國，當初是在網路上翻唱2NE1的〈Lonely〉才受到關注，後來又參加了選秀節目《偉大的誕生》成功出道，本來以演唱情歌為名的他近年慢慢展露在美國磨練的音樂才華，漸漸推出偏向歐美風格的K-Pop歌曲，如果較少聽嘻哈的男生們也可以關注一下這位音樂才子。

+ 3 + 2

4. Shaun

Shaun以一首〈Way back home〉攻佔韓國音樂榜龍頭位置，從此打開了一些知名度，本來是樂團成員的他沒有成功讓大眾認識他，後來只好默默的多位韓國知名歌手如金在中、BTS、BoA、EXO等人製作歌曲，〈Way back home〉本來就是做給金在中的歌曲，Shaun本來以樂團搖滾方式呈現，沒想到改為EDM版本後一砲而紅，就此讓Shaun走上DJ的路，多首EDM歌曲都相當輕快好聽，他也與饒舌歌手、百大人氣DJ Sam Feldt展開合作，製作多首混音歌曲。

以上為大家介紹了包含電音、嘻哈、流行或是樂團四種風格的韓國歌手，認識一下跟女生聊天的時候說不定會加分不少哦！畢竟懂音樂的男人總是有不同的魅力。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：別只認識G-Dragon！這四位韓國歌手的作品絕對打破你對韓國音樂的刻板印象！】