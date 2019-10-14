Super Junior巡唱首爾開鑼　東海、銀赫打情罵俏玩Cream兼告白！

韓國天團Super Junior（SJ）年度巡演「Super Show 8」12日在首爾奧林匹克公園開跑，他們一連演出兩天，兩場共吸1.7萬名歌迷到場。他們睽違9年終於全員退伍合體，這次演出概念由銀赫、神童設計，打造8字型舞台貼近全場歌迷，除了演唱經典代表作，他們也在演唱會上呈現新歌完整舞台，E.L.F應援整齊劃一，向心力多年未變。

韓國天團Super Junior（SJ）年度巡演「Super Show 8」12日在首爾奧林匹克公園開跑（視覺中國）

SJ今晚一開場先以《Superman》作為背景音樂，粉絲的寶藍海手燈開始跑出Super Junior字樣，8名成員們隨後個別從畫框造型升降舞台中現身，高歌《The Crown》。因為15日就是東海33歲生日，粉絲特別為他齊唱生日快樂歌。而事前用假髮擋住新髮型的銀赫，因為染了一頭螢光綠色，自嘲是「網球」。圭賢也因為《蒙面歌王》的精靈造型，被成員們戲稱為「圭精靈」。

東海雖然已經感謝過粉絲，但成員們心意沒少，趁着換場燈轉暗時推出蛋糕，帶住粉絲再次幫東海慶生。東海當場許願：「不管是14周年還是直到30周年，我們都能在這裡開Super Show。」但感性時間持續沒多久，東海的鼻頭就被抹上Cream，成員們猛拱銀赫去吃掉奶油，打趣現在是「D&E婚禮」。東海慘遭架住，帥臉扭曲變形，最後銀赫用手抹下東海鼻頭的奶油，拋下一句：「好，我們今天交往吧！」

他們全員都經過軍隊洗禮，在演唱會尾聲特地放出所有成員的當兵照片，由隊長利特帶頭踢正步繞場、喊口號。這兩天有許多藝人都來朝聖，昨同門師兄允浩、師妹Irene都是座上客，SJ也一一點名致謝。「Super Show 8」台北站預計將於2020年上半年舉辦，詳情請關注主辦單位超級圓頂官網及Facebook專頁。

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