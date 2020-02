【情人節】謝安琪新歌MV雙發　體現愛情甜蜜與冷漠的兩極

藉著情人節,謝安琪一口氣發佈了兩個新MV,包括收錄在去年專輯《the album and the rest of it》當中的兩首作品,《我們的基因》及《我在陽台上看你》。同為董折及浦銘心愛情故事當中的兩個章節,這兩首歌正好代表了謝安琪所飾演的浦銘心人愛情路上最甜蜜及最難捱的兩段時期。

襯著情人節,謝安琪突然一口氣推出《我們的基因》及《我在陽台上看你》兩個MV。 (資料圖片)

《我們的基因》及《我在陽台上看你》,由「我們」慢慢淡出到只剩「我」,兩首歌正好呼應著麥浚龍的《勇悍.17》及《困獸.28》。《我們的基因》講述的是浦銘心17歲那年,遇上董折改變了她的整個人生,二人一拍即合,令她的生活充滿著美好、新奇。MV當中,鏡頭也flashback了很多《勇悍.17》的MV畫面,提醒著大家二人曾經的甜蜜,不過同時穿插著《我在陽台上看你》的畫面,Kay解釋:「這是巧妙之處。若一年前就派上這首歌,觀眾或許只有甜蜜的感覺。但是,當觀眾與角色一同經歷了一連串高低起跌之後,再回看二人純粹的初衷,確實會讓這首歌昇華到更深的層次,也會衍生一種陌生的熟悉感。其實人生也如是,一路走著走著,偶爾回想起過往的片段,或許也會多了一份味道。正如浦銘心和董折,當初有多希冀,今天就有多失望和碎裂。演繹的時候,聲線裡要帶一份甜,同時也帶著苦。所以,我也很喜歡音樂映畫中,穿插《勇悍•17》和《我在陽台上看你》等部分片段的安排,甜與苦其實緊緊相扣。」

《我們的基因》MV當中再次出現《勇悍.17》的場景。 (資料圖片)

而重點應落在《我在陽台上看你》的MV,謝安琪站在15米高台上,望著站在地面的Juno,射燈打在Juno身上,突出二人的距離感,Kay又解釋:「這個音樂映畫的場景設計很有感覺。用一束光分野出浦銘心和董折在對方心中的地位。浦銘心將所有視野聚焦在董折身上,就像把自己的人生全都押上去,她的世界只有他,可他卻越來越冷漠。浦銘心那時候卻看不到怎麼解開這個結。我感受到浦銘心的撕心裂肺與壓抑,聲音的演繹上,比較像是一種帶著壓抑的內心吶喊。」

這一幕其實是模擬著浦銘心在家中的陽台上望著董折站在家門前,遲遲未肯入屋。時間線設定在《困獸.28》,歌曲文案當中曾提到,董折不願回家面對浦銘心,每日下班回到家門前,總要多吸一支煙,以盡量拖長不用面對浦銘心的時間。不過Kay曾表示:「故事當中,董折以為浦銘心不知道他在逃避,但這一幕其實浦銘心每晚也看到,她就站在陽台上看著董折不願回家,可想像出浦銘心當時又愛又心淡的心情。」