心痛Billie Eilish年少成名軌跡似自己　Justin Bieber流男兒淚

我想當一個好的典範，當然，也想保護她（Billie Eilish）。 Justin Bieber

在 Instagram 查看這則貼文 stream changes BILLIE EILISH（@billieeilish）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 14 日 下午 12:28 張貼

Justin Bieber最近積極宣傳新專輯《Changes》（我的改變），在接受「APPLE MUSIC」訪問時提及近期爆紅的歌手Billie Eilish，誇讚她的名氣越來越高。隨即口氣一轉表示感慨，更為Billie Eilish年僅18歲就爆紅的龐大壓力感到心疼，激動處更直接落淚。

Justin Bieber最近積極宣傳新專輯《Changes》（IG@justinbieber）

Justin Bieber年僅13歲就出道，瞬間爆紅成為眾人焦點，也遭致許多批評：「我也是年輕時就爆紅，生活變得很不容易，完全不知道下一步要怎麼走。」更透露當時每個人看到他的時候都會示好：「可是他們下一秒會常常在背後捅我一刀，所以我想讓Billie Eilish知道，我願意當她強而有力的後盾。」最後Justin Bieber也向Billie Eilish隔空喊話，只要她需要，都可以打電話給他，他一定會伸出援手。

Billie Eilish早前受訪時表示自己超崇拜Justin Bieber，2人初次相見時，她也主動擁抱他長達30秒。Billie Eilish也在Justin Bieber的訪談出爐後，在IG轉發這段影片，並貼上多張自己房內的Justin Bieber海報，回敬對偶像的感謝。

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