Justin Bieber重提約戰Tom Cruise：我是娛樂圈的Conor McGregor

由英國名嘴James Corden主持的著名環節《Carpool Karaoke》，曾多次載著紅星邊唱邊傾，上星期有網民發現拍攝時造假，並非由James駕車而是由拖車拉著前進。片段在網上瘋傳，甚至James Corden亦在節目中開腔澄清自己95%時間都親自駕車，所謂「造假」是為了保障嘉賓安全並希望令節目更多元化，例如可以在車上換裝、跳舞。

Carpool Karaoke都有得造假？ 網民：好似發現聖誕老人係假一樣

上星期被網民發現「造假」的Carpool Karaoke上線了！今集嘉賓是Justin Bieber。(節目截圖)

傳說中造假的Carpool Karaoke上線了！今次嘉賓就是Justin Bieber，大家看過今集兩人的互動就知道為甚麼要「造假」。事關兩人在車上又唱又跳，James Corden很多時間都雙手離開軚盤，如果沒有拖車幫助，後果大家可想而知。Justin Bieber唱出大熱作品《Yummy》還自創作「抹嘴」舞步，未知抖音有多少人會模彷。James Corden重提Justin Bieber去年在Twitter向Tom Cruise挑機，約戰對方在八角籠內隻揪。Justin Bieber承認自己當時出post有點傻，不過當James Corden說：「他身形非常好，而且他是《Mission Impossible》的主角，他可以從飛機上跳下來。」Jusitn Bieber反擊說：「他是在演戲，我跟你說，我非常危險，我是娛樂圈中的Conor McGregor！」然後兩人拗手瓜，當James上一秒說：「這是半個Tom Cruise！」下一秒就被Justin Bieber KO。

Justin Bieber與James Corden在車上又唱又跳，如果沒有拖車輔助，可想而知有多危險。(節目截圖)

即刻睇Justin Bieber自己編嘅《Yummy》抖音舞！快啲學咗佢再拍片啦！(按圖放大)(節目截圖)