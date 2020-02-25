TVB抗疫全靠星期六經典騷　黃金時段翻播演唱會撼贏新聞休閒節目

近日疫情影響底下，各行各業也大受影響，估計無綫電視在節目製作亦遭到延誤，竟在過去幾個星期六的黃金檔期播放舊片，包括《歌詞大師盧國沾作品演唱會》、《鄭少秋 汪明荃 喜多郎 新紀元2011演唱會》以及《當張德蘭遇上顧嘉煇演唱會》，而在即將到來的今個星期六則會播出《呂方好情歌演唱會》。以上所提及的演唱會，無綫更為它們加上一個相當貼地的點題「回家抗疫演唱會」，鼓勵民眾在疫情期間早點回家。

一連幾個星期六，TVB也在黃金時段重播舊演唱會，包括秋官與阿姐2011年的演出，令不少網民嘖嘖稱奇。 (網絡圖片)

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其實在假日期間的黃金時段重播舊演唱會，原本是一個兵行險著的做法，不過每星期也能減少2小時節目的製作時間，的確能有效減低前線員工的壓力。殊不知在這合家歡的黃金時段，重播陳年演唱會卻出奇的帶來高收視效益。根據過往兩星期翡翠台收視報告，《盧國沾作品演唱會》及《鄭少秋 汪明荃 喜多郎 新紀元2011演唱會》分別錄得22.2及18.8點的跨平台總收視。雖然收視未能與三大主要劇集相比，不過卻遠超6點半新聞報導及當晚10點半播放的《3日2夜》，最大差距幾乎相距9點收視。

收視報告指出，重播演唱會比《3日2夜》更收得！ (資料圖片)

估唔到連簡淑兒陳婉衡主持嘅《3日2夜》都輸！

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不少網民笑言這個做法是證明了一個電視台衰落，更於Facebook群組上留言指出無綫「ATV化」、「步緊亞視後塵」、「越（愈）來越（愈）似ATV收尾個幾年」等留言。但這近乎無本生利的做法背後，深信TVB更是想藉此機會宣傳「MyTV Super」當中的演唱會欄目，因為在「MyTV Super」的付費點播平台上，收錄了不少香港經典演唱會，當中包括葉德嫻、梅艷芳、李克勤等，的確是疫情期間的解悶選擇。TVB外事部亦透露，今個星期六播出的《呂方好情歌演唱會》將是最後一個重播演唱會，之後兩星期同時段將重播出《博愛》等慈善騷。