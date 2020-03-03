MIRROR三位成員單飛作同日出爐　AK微電影愛情線居然講時空交錯？

MIRROR成員單飛作面世！繼姜濤及Ian(陳卓賢)後，Anson Lo (盧瀚霆)、Anson Kong (江熚生)、阿Jer (柳應廷) 同樣在2月29日推出首支個人作品。三首歌的曲風各自在MV中呈現出來，各位樂迷又比較喜歡哪一首？

三子新作中，又以AK的《特登》最為特別，皆因歌曲除推出MV外，更以親自出演的音樂微電影《尋找二月二十九日》互相呼應。微電影談一段穿越時空的戀愛，恰巧與歌詞中「想揀一天陰天 海邊有雨 約你在八點 特登不帶傘或更令你在意」吻合。故事講述每逢在二月AK都會在雨中遇見心上人，喜愛下雨的伍熹賢（Kate）。後來才發覺這個女生來自2016年，二月雨天只是四年前後時空交錯的一刻，才能彼此相見，只要停雨Kate就會消失在AK眼前。2月29日四年一遇，正好比喻自己心儀對象在芸芸人海中有多與眾不同。

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而另一派台《一所懸命》不單是Anson Lo個人處子作，更是他首度參與歌曲創作。與上年7月與姜濤合作推出的單曲《Be My Girl》不同，今次為突顯個人跳唱風格，Anson Lo決定加入作曲團隊。以往曾擔任舞蹈老師的他，在自己作曲下固然能在強烈節奏中安排更顯英姿的舞步，在MV中更進一步向樂迷展示其跳舞功力。另外，短短3分鐘的MV之中，Anson Lo在三個跳舞場景裡面就以皮褸、軍裝等6套衣服亮相，大大提高可觀性。

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與兩個Anson不同，在王雙駿編曲及監製下，阿Jer新歌《水刑物語》則是一首演唱難度相當高的慢歌。這首講從失戀走出傷痛的歌，其MV在花姐出山執導下以一個逃離黑暗水底世界的故事呈現。從失戀走出傷痛十分艱難，拍攝這個MV的過程對阿Jer而言亦絕非易事，皆因阿Jer原來不熟水性，但為求讓這個水底世界故事畫面盡善盡美，他願意克服恐懼，背著鉛深潛3米拍下一個又一個鏡頭，不得不佩服他的專業！

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