林嘉欣隔16年再出歌　與麥浚龍合唱《字典 與 聖經》

記得去年麥浚龍推出《暴烈‧34》的MV，故事講到董折（麥浚龍飾）與浦銘心（謝安琪飾）踏入離婚階段。在浦銘心離家後，董折把傢俱砸得稀巴爛，更因放火而遭鄰居投訴，後來警方上門調查，女警戴慈欣（林嘉欣飾）首次在故事中登場，與董折展開一段耐人尋味的對話，終於，另一名女子又走進董折的生命中。

早於去年推出《暴烈‧34》MV時，林嘉欣以戴慈欣的身份現身片尾。 (資料圖片)

不過，在《暴烈‧34》後，戴慈欣這角色卻沒在出現在故事中，直至今日(2/3) 推出新歌《字典 與 聖經》，由麥浚龍與林嘉欣合唱，其實早在去年5月，詞人黃偉文早已透露過這首作品的存在，雖然當時已定名為《字典 與 聖經》，不過卻遲遲未有公佈推出日期。接近一年時間後，這首合唱作品終於面世，亦是林嘉欣罕有獻唱，畢竟自2004年推出個人專輯《約會林嘉欣》後，林嘉欣已鮮有再推出音樂作品。相隔16年，林嘉欣的歌聲依然青澀，在《字典 與 聖經》中，麥浚龍與林嘉欣以二人對唱的方式演釋作品，感覺像是一首甜蜜版的《瑕疵》，歌詞充滿曖昧情愫，可以肯定的是故事將發展出一段新的感情線。

董折與浦銘心的故事今年迎來最終章，而打頭陣的正是麥浚龍與林嘉欣的《字典 與 聖經》。 (資料圖片)

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其實Juno與Karena早於17年前已因電影《六樓后座》結緣，2003年的《六樓后座》是Juno第一部演出的電影，當年戲份雖然不多，但在「Truth or Dare」的一幕卻是令人印象深刻，而當時林嘉欣已是電影的女主角。17年後再度合作，二人透過社交平台發佈一段錄音，訴說二人與電影的關係，林嘉欣道：「如果不是因為電影，我寧願感官被奪走，例如聽力和說話的能力，只透過我的眼睛去記載眼前不同的畫面，並直接在腦海剪接和編織一個故事，由一個時刻帶去另一個時刻，一個個的畫面，成為我自己的電影。我可以很自得其樂。如果不是因為電影，戴慈欣便不會遇見董折。」

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