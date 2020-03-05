Lady Gaga相隔4年出新專輯　親自拆解《Chromatica》背後意思

Lady Gaga暌違近4年都沒有發表個人新作，在前年憑著電影《星夢情深》（A Star Is Born）勇奪奧斯卡最佳原創歌曲之後，終於在今年回歸流行樂壇，日前推出的全新單曲〈Stupid Love〉再次回歸輕快舞曲節奏，她也馬上在社群宣告4月10日將推出個人第6張全新專輯《Chromatica》。

Lady Gaga日前於社交平台公佈4月10日將推出個人第6張全新專輯《Chromatica》。（IG截圖）

其實早在去年就曾經透露正在籌備新專輯的Lady Gaga，據國外報導指出這張即將發行的專輯多半是自己在家裡錄製，因此也讓這張新專輯能完整傳達她的私人情緒。

Lady Gaga日前推出的全新單曲〈Stupid Love〉。（《Stupid love》MV截圖）

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她日前正式公佈這張專輯名為《Chromatica》，字面上除了是指顏色、色階之外，同時間也帶有「半音階」（Chromatic Scale）之意，她形容這個專輯名稱可解釋為「所有顏色及所有聲音」，由於音樂對她的人生有療癒作用，她也期望這張新專輯也能發揮治療的功效，為身邊每個人的生命帶來改變，說道：「希望讓我周圍的愛也會被其他人感受到。」

網民認為新歌MV亦點出了新專輯《Chromatica》的主旨。（〈Stupid love〉MV截圖）

Lady Gaga繼上一張專輯〈Joanne〉後，再度回歸流行樂壇的首波單曲，她也希望藉由這首歌來呼籲粉絲不要怕面對真實的自己，不要受到社會框架拘束。

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