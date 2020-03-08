槙原敬之涉毒作品或下架賠逾億日圓　黎明《傻癡癡》原曲將消失？

日本創作歌手槙原敬之21年前因藏毒被判緩刑，日前再以涉嫌違反麻藥取締法被正式起訴。他前日獲准以500萬日圓保釋，離開警署時在門外鞠躬向粉絲道歉。

據日媒報道，警方在2018年4月在慎原當時居住的港區大廈內發現0.083克興奮劑及64毫升危險藥物亞硝酸鹽（RUSH），經調查後強烈懷疑是槙原涉嫌持有，於是在上月13日正式遞捕他，並在拘留期屆滿後正式落案起訴涉嫌違反藏有迷幻藥及違禁藥物兩項罪名。他的代表律師隨即申請保釋候審，終在前日獲准保釋，並在當地時間7時步出警署，結束長達22日的拘留。離開時槙原在傳媒面前鞠躬，向受影響的相關人員及其粉絲道歉。

日本創作歌手槙原敬之涉毒，過往大熱作品或需要下架。 (MV截圖)

槙原據報在拘留期間仍不忘創作歌曲，不過今年迎來出道30周年的他，其作品卻面臨下架危機。雖然他昔日及目前的唱片公司都表示要等待判決才決定下一步行動，不過目前已經暫停推出慎原精選大碟計劃，一旦罪成，其唱片或要回收，歌曲亦會在各大音樂平台下架，預計損失將達過億日圓。

黎明作品《我的親愛》、《傻癡癡》正是改編自槙原敬之的《もう恋なんてしない》和《三人》。(資料圖片)

日本歌手的作品看似和香港樂迷有段距離，其實過往有不少香港歌手選擇將日文歌重新配詞，改編成廣東歌。在90年代就有不少廣東歌出自槙原敬之的原曲，例如黎明作品《我的親愛》、《傻癡癡》，其原曲分別正是槙原的《もう恋なんてしない》和《三人》。就連陳山聰和鄭家穎先後推出《ABCD》及《曾在夢中戀愛》，都是分別改編自槙原作品《No.1》及《北風 ~君にとどきますように~》。日本向來對藝人的道理標準有很高要求，就如2016年成宮寬貴被爆出吸毒後，隨即退出演藝圈，直至去年才改名復出。還有日本殿堂組合CHAGE & ASKA的ASKA都曾因涉毒令型象盡毀，但當時沒有「被退出」演藝罨，反之組合在去年以「出道40周年」之名解散。由此可見，槙原敬之這次受到的懲罰最重，可能與他再次涉毒有關。