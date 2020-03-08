【新冠肺炎】重溫在家音樂會第二回　AGA隨意彈成新歌靈感？

新冠肺炎疫情持續，近期大多數演唱會相繼取消，讓不少樂迷大叫無奈。叱咤樂壇趁機在此時大搞「在家音樂會」，每星期邀請兩位歌手隔空合唱，為樂迷帶耳目一新的表演。繼首回陳健安和林家謙合作後，第二回亮相的兩位同樣是唱作人－－AGA江海迦和林奕匡（Phil）。

「在家音樂會」於每星期一、三、五，分三部份直播，第二回首先邀請到AGA(點擊觀看)。AGA早已消化演唱會未能如期舉行的消息，並一心一意投入新歌創作，更透露新歌靈感源自某日行商場的經歷：「我喺商場見到有部琴，就過咗去試下彈下，跟住就有幾個melody lines寫咗出嚟。」及後演繹經自己重新編排的《Tonight》和《Everyday》，希望透過鋼琴伴奏讓樂迷感受自己當初創作這兩首歌時的感受。

星期一有AGA演繹《Tonight》及《Everyday》。(叱咤樂壇IGTV影片截圖)

星期三則輪到Phil出場 (點擊觀看)。Phil坦言自己最近主要在家工作，尤其為新專輯其中四首歌錄製和音時，笑指自己常做衣櫃裏的男人：「打開個衣櫃，掛幾件褸，再披多張被，呢個就係我low budget嘅吸聲方法。」其後Phil以家中物品為題自彈自唱演繹兩首歌，先翻唱古巨基2006年經典作品《花灑》，再以自己的作品《花灑下的歌》配合。

星期三有Phil演繹《花灑》及《花灑下的歌》。(叱咤樂壇IGTV影片截圖)

星期五兩位「琴人」合作面世 (點擊觀看)，先後合唱二人最新派台作《MAD》及《孤獨的對岸》。其中《MAD》經改編後擺脫原有的士高曲風，改由鋼琴伴奏，而Phil則拿出招牌色士風絕活，即興演繹為歌曲添上生氣，這個acoustic版本樂迷非常受落，更希望日後會推出錄音室版本。至於《孤獨的對岸》就輪到Phil彈琴，由AGA演繹「孤獨對岸」的那個人，網民同樣地喜歡這個男女合唱版。

星期五AGA和Phil合演《MAD》及《孤獨的對岸》。(叱咤樂壇IGTV影片截圖)

第三回「在家音樂會」將於明天開始，邀請到黎曉陽和陳卓賢（Ian），到底唱作人與偶像會擦出甚麼火花？黎曉陽最新作品《阿茲與海默》想必出現在歌單之中，而Ian有份作曲的《另一個諾貝爾》都應該走唔甩，未知二人會否與前兩回的音樂人一樣改編作品，有興趣的樂迷記得留意。