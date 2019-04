麥浚龍《暴烈· 34》MV面世長近18分鐘　將與林嘉欣有段情？

正當《寂寞就如》《其實寂寞》兩部曲還未落幕之際,麥浚龍今日(8日)推出了《暴烈· 34》的MV。除了男主角董折(麥浚龍飾)和浦銘心(謝安琪飾)外,繼早前的寒玲(韋羅莎飾),一早已經出現過的女警戴慈欣身份終於曝光,由林嘉欣飾演。

新女角主演人物終於曝光,由女神林嘉欣演繹。(麥浚龍IG圖片)

林嘉欣以女警的角色登場,一出現就帶走了麥浚龍。(林嘉欣IG圖片)

《暴烈· 34》的MV全長將近18分鐘,猶如一齣微電影,MV將文案中的故事拍出來,畫面緣用的也是一與以往一致的灰調。董折和浦銘心的關係處於膠著的狀態,直到浦銘心說找到工作,要上班,而董折不滿,兩人終於破裂。有躁鬱症的董折情緒爆發,把家裏的一切摧毀,浦銘心默不作聲地把婚戒除下,還給對方。二人互相傷害對方,最後浦銘心拋下一句︰「爭氣。」就拖著女兒離場。只剩下因為她的離開而傷心欲絕的董折,直到一天,女警戴慈欣收到「柯打」到董折住處調查,終於,另一名女子又走進董折的生命中。

MV長近18分鐘,配上對白,像一齣微電影。(麥浚龍IG圖片)

早前的《黑盒》中的寒玲,原來只是故事中的小枝節,他們終究沒有發生過什麼,麥浚龍(Juno)曾接受《香港01》訪問時講到董折與寒玲之間的並不是愛情,而只是一種很微妙的關係,在此,筆者就解讀為一種曖昧,或者是一種接近Soulmate的關係。可能,真正會與董折發生愛情的是被董折稱為「燈神」的戴慈欣,又或者她的出現又可能只是曇花一現?

二人關係破裂,家中一片混亂。(麥浚龍IG圖片)

《暴烈· 34》MV的推出代表著《The Album》大碟中的7首歌MV終於全部完成,Juno亦在IG介紹戴慈欣的post中寫到︰「絕望之境成就希望萌芽。Welcome to 《the album & the rest of it》」由戴慈欣的出現去揭開新的一章,隨著故事不斷的編寫下去,更多新人物的加入,未知謝安琪又會否繼續以女主角的身份出現,雖然我覺得謝安琪的角色不會也不能被取代,但接下來Juno又會帶給我們怎樣的劇情發展,都是讓樂迷們一直期待追看下去的原因。