蘇打綠第二代現身賣萌　成員為人父母狂唱《Baby Shark》

台灣樂團蘇打綠上月在青峰的演唱會上合體，宣布3年休團終於結束，當時在台上揚言：「你們腦子有洞，就是蘇打綠解散不了！」日前蘇打綠開設新YouTube Channel名為「sodagreen official」，為了隆其事，各位有家室的成員都出「絕招」，將自己的寶貝仔女帶到前鏡頭前組成「蘇打綠第二代」，更揚言如果頻道破6萬訂閱就會為大家獻上「蘇打屁屁」。

蘇打綠第二代首度合體！淨係睇相係咪覺得佢哋坐定定好乖呢？你以為啦，呢個係難得嘅moment嚟㗎！(影片截圖)

今次的特別嘉賓分別是：鼓手小威的小Star、小Moon，Bass手馨儀的小堅果，團長兼結他手阿福的軒軒、菲菲，以及結他手家凱的Edward。當中Edward最多表情，最愛扮鬼扮馬逗樂了鏡頭後的一眾家長，而且他更懂海豚音，果然盡得爸爸真傳。最文靜的要數軒軒與菲菲，而年紀最細的小堅果在鏡頭前動也不動，但鏡頭後非常活躍，經常拿著玩具舞來舞去，這次蘇打綠第二代全員齊集，實在看得令人心都融化了。

結他手家凱的兒子Edward是影片中的開心果，表情多多的他逗樂全場。(影片截圖)

蘇打綠第二代真係好得意呀！即Click睇佢哋點賣萌啦！(按圖放大)(影片截圖)

+ 4 + 3 + 2

話明蘇打綠開新YouTube Channel，當然唔止小朋友咁簡單，最新一段影片就是蘇打綠首次重組的花絮，很久沒有齊集4人都非常緊張，又笑言是「永遠不能當主唱的紀錄片」。別人經常說當爸媽會完全改變一個人，他們就是最佳例子，事關他們在後台練唱的歌竟然是《Baby Shark》，明顯是湊仔令音樂口味改變。話雖如此，蘇打綠6人仍然沒變，相信大家聽新歌《Tomorrow Will Be Fine》也能感受到。