在家音樂會第三回　黎曉陽大騷家中奇特樂器　南美蕭你有冇見過？

叱咤樂壇「在家音樂會」繼續在新冠肺炎疫情下陪伴樂迷，兩位歌手先後在家透過直播向樂迷展示自己作品的另一面，隨後更會隔空合唱，帶給樂迷耳目一新的感覺。今個星期來到第三回，Michael黎曉陽和Ian陳卓賢先後在樂迷面前作出新嘗試。

「在家音樂會」於每星期一、三、五，分三部份直播，第三回打頭陣的有黎曉陽（點擊觀看）。背景披上一張由祕魯買來的掛氈，Michael對在家演唱相當有信心，因為他平日就是在自己的房間錄製demo：「通常我都會喺其他地方寫完歌先，返到屋企就會開始做demo。」正式演唱前Michael亦在鏡頭面前大騷旅行戰利品，在鏡頭面前表演南美簫、印度Shruti box等樂器。第一首歌，Michael用電結他演繹自己新作《阿茲與海默》，原來這是他第一次公開表演新作呢！隨後轉用木結他演繹John Mayer的《The age of worry》，希望透過這首歌為香港人打氣。

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今日（3月11日）就輪到Ian陳卓賢（點擊觀看）。雖然近日忙於宣傳新歌及拍攝，但Ian並未擔心這次表演表現未如理想，反而近日已經與Michael討論後日（3月13日）與Michael合演的歌單，並期待在音樂上有真正的合作。以往Ian喜愛自彈自唱，但今次用結他表演acoustic版本的最新派台作《正式開始》，既是第一次，亦是他最期待的畫面：「當時同Edward傾嘅時候，我都想種感覺，就係當自己玩Acoustic嘅時候可以同原版有啲唔同嘅感覺。所以呢首歌編曲嘅時候節奏感會強啲，R＆B啲，就是想acoustic嘅版本能可以將唔同嘅感覺俾到大家。」其後再翻唱MIRROR的《ASAP》，將一首跳舞歌以鋼琴伴奏，同樣具新鮮感。

後日的「在家音樂會」，Michael和Ian的合作就會曝光，究竟他們會如何改編其他歌曲？形式又會否如Ian所指，以混合曲（Medley）示人？大家拭目以待！