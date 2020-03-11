張震嶽《有問題》專輯20周年　慢工出細貨造「嶽」式經典

《思念是一種病》、《愛我別走》、《想太多》、《愛的初體驗》……張震嶽自1993年起創作許多經典情歌，上年10亦推出最新EP《遠走高飛》。不過要數他的經典專輯，《有問題》就是其中之一。這張由張震嶽一手包辦創作部分的大碟，原來發行至今已迎來20年。

自從在2015-17年加入饒舌團體兄弟本色後，張震嶽專注在嘻哈界發展，近年參與內地綜藝《中國新說唱》，與好友MC HotDog聯手擔任製作人導師。雖然張震嶽近年音樂作品產量大減，但其「嶽」式情歌至今仍有不少捧場客。他出道至今曾以個人名義推出10張專輯，雖然並非量產型，但每次創作他都確保專輯仍有一定水準，2000年12月推出的《有問題》亦不例外。

張震嶽最近一張個人大碟，要數7年前的《我是海雅谷慕》

這張專輯足足用2年時間製作，除自己包辦所有作品的曲、詞創作外，編曲亦邀請樂團Free Night一起合作。這張專輯集搖滾、情歌、電子音樂及舞曲於一身，當中《想太多》就是經典中的經典（按此收聽）。這首「嶽」式情歌個詞淺白，說出遇到喜歡的人卻因前思後想而錯過的無奈，尾段的結他獨白由Free Night結他手阿徳（宋人徳）親自譜曲，向經典吉他手Carlos Santana致敬。網民紛紛認為這段結他獨白帶出這首歌的靈魂，帶出歌曲本身的孤獨感，難怪這首歌直到今日仍有不少捧場客。

《想太多》最後的結他solo成為樂迷心中經典。（想太多MV截圖）

按圖放大，睇下《有問題》仲有邊啲經典作！（MV截圖）