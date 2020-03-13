【二月廿九】臨結局播《四年一遇》有玄機　歌詞末段揭示Ryan命運

ViuTV劇集《二月廿九》有港版《想見你》之稱，不經不覺今晚就會播出大結局。劇情一路鋪墊至今，到第8集才播出插曲《四年一遇》，到第９集尾段卻變成「虐心一擊」，到底所為何事？

《四年一遇》在劇集尾聲才播出到底所為何事？（節目截圖）

《廿月二九》真係拍得好靚，用嚟做Wallpaper都得呀！(按圖放大)(節目擷圖)

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《四年一遇》在劇中初次登場，是天佑所飾的Ryan準備去日本學藝，留下壽司USB給吳海昕所飾的Yeesa，而USB當中藏著《四年一遇》的檔案。而歌曲名為《四年一遇》，相信是與Yeesa有關，事關她逢2月28日凌晨0時0分許願就會穿越，由2017的之後的每年(2018、2019)穿越到2020年。Ryan與Yeesa在北海道電車站第一次相遇，而Ryan由完全否定，慢慢變成相信對方能穿越時空。而順著劇情發展，大家都猜想Yeesa會遇險，但在第9集尾段二人一起遇車禍，而救護員說Ryan已沒有心跳，顛覆大家的想像。除此之外，《二月廿九》片尾Credit一向片尾一向是導演掌鏡的北海道札幌風景，到第9集卻換成黑底白字，加上Ryan遇車禍再播《四年一遇》，那種虐心的程度猶如《大時代》中，藍潔瑛所飾的玲姐死去時響起《容易受傷的女人》一樣。

Ryan與Yeesa一同遇上車禍，救護員說Ryan已沒有心跳，到片尾Credit時響起《四年一遇》，對觀眾來實在是虐心一擊。(節目截圖)

本應順著劇情發展聽《四年一遇》是一首甜絲絲的情歌，可是當Ryan遇上車禍時則不同講法，大家細看歌詞不難發現，可能早已暗示Ryan的命運，尤其最後兩段：

願再見沒有逆緣

異世裡遇見

為你生也共你喜

願我今生再遇你

挽手經歷多淒美

卻不能時光裡飛

但這告別念記

也許盟誓都不再受理



一起到下世紀

終相信沒有別離

若有天雪地中相遇

人海中伸手擁著你

讓雪飄親你

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