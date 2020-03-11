【二月廿九】三大線索估吳海昕逃過一劫　主角護照隨時成為關鍵位

ViuTV劇集《二月廿九》播出至今，引起網民熱烈討論。劇集以女主角Yeesa（吳海昕飾）的穿越故事為主，加上與兩個男主角Ryan（徐天佑飾）和會長（劉俊謙飾）的三角關係。故事主線講到Yeesa穿越到2020年的北海道，發現自己遇上車禍身亡，她試圖去改變這個命運。如果Yeesa真的改變到將來，她在新聞見到死去的自己又怎樣解釋。關於劇情，網民有不同的分析和推測，而綜合劇情，我們在此歸納一下三大線索，去證明死者可能不是Yeesa，而是另有其人。

Yeesa在第二集遇上會長。（劇照／李詩卉攝）

首先，2019年的Yeesa穿越後，發現自己改變不到未來，於是決定把護照交給好友嘉嘉（張凱娸飾），不過有人想起，其實Yeesa的媽媽是日本人，她又是在日本出生，會不會她拿的不是香港護照，如果她持的不是香港護照，那麼在車禍新聞報道講的「外國人遇事故身亡」中的「外國人」，就不會是Yeesa，那麼還有誰是「外國人」呢？似乎就指向其他角色。而且新聞片段中說的是當時有「一死三傷」，鏡頭雖然拍到Yeesa血流披面，並不代表她就是死的那人，可能她身邊的人，那麼死者又似乎可能是她身邊的人。

Yeesa將護照交給嘉嘉保管。（電視截圖）

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字幕顯示有3人受傷，會否Yeesa只是受傷而不是死了？（電視截圖）

2017年Yeesa首次穿越 於2020年跟「未來的自己」相遇？

另外，Yeesa第一次穿越結束前，見到車禍報道，之後望到一幢建築物平台上，有一個跟自己一模一樣的人在呆站。根據之前的劇情，既然2020年2月29日的時空，可以出現多個Yeesa，而那個人不是2017廷2019年3次穿越中的Yeesa，平台上的「她」又是誰？記者估計，應該不是2020年的Yeesa，因為她正在經歷車禍，在此不妨作出個大膽的假設，平台那處的她會否是來自2020年之後的「未來Yeesa」？或許她每年的生日都會經歷一次穿越，那麼豈不是代表着2020年的她並沒有死，既然如此，「未來的她」出現在2020年的事才會成立。所以車禍死去的會否是其他人呢？而橋上的Yeesa會否是由未來回到2020年，試圖改變誰人會死亡的事？而那個Yeesa的表情很失落和茫然，似乎經歷了不少的感覺。

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第三，細心的網民發現劇中飾物Ryan妹妹馬芷晴的麥可怡IG，出了一個帖文，她貼了Yeesa跟她補習的一幕，寫上一句︰「Yeesa姐姐，有時有啲嘢，你唔話俾對方知你諗緊咩，佢可能真係一世都唔知。」她似有所指，網民指她會否不經意地劇透了，是不是暗示Yeesa就算想跟Ryan表白，但也沒有機會了，會否車禍中身亡的是Ryan？

麥可怡IG的發文被網民指有輕微劇透。（Instagram@krincee）

根據以上線索，不少人就估死去的會否是Ryan，因為會去北海道的不外乎是Yeesa、Ryan、會長和辰叔（張松枝飾）四人。由於2019年的Yeesa在案發現場見到家聰在痛哭，所以死的應該不是他，而Ryan又在2019年收到餐廳推薦他到日本學藝，故事發展下去，網民推測會否是Ryan死去似乎也不無道理。不過，以上種種線索都是個人分析和意見，要知道真相是什麼，當然要繼續看下去才知道！

會長在案發現場。（電視截圖）

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不過，Ryan暖男有愛的角色深受觀眾喜愛，網民紛紛表示不想見到他死，更笑言如果是他死，要向劇組聲討！對此，《香港01》記者向《二月廿九》導演羅嘉駿（Steve）查詢，他相當口密，只表示接下來的集數已交，安排是怎樣已定，他指︰「密切留意啦，希望大家鐘意個結局」。

其實還有一些謎題未解開，但各人有各人的分析，例如第一次穿越的Yeesa見到的會長為什麼要跟她說自己是她的男朋友？（劇照／李詩卉攝）

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