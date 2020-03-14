【星光熠熠】吳業坤加盟Sunny Idea　做JW同門：希望可以再合唱

吳業坤簽約「星娛樂」六年，早前宣布離巢，但遲遲未有公佈去向。今日現身TVB節目《星光熠熠耀保良》，終於能向樂迷公佈喜訊，原來坤哥轉投到「Sunny Idea」，與JW王灝兒、關楚耀等歌手成為同門，畢竟坤哥在「星娛樂」時已是一哥，深信今次轉投新公司同樣也能有好發展。

吳業坤離巢「星娛樂」後，加盟新公司「Sunny Idea」，首度與同門JW現場演出。 (影片擷圖)

接受《01眾樂迷》訪問時，坤哥表示：「完咗上年演唱會之後一直未有續約，而我都認識咗Sunny Idea嘅老闆好耐，上次同JW《原來只因深愛著》嘅合作都好舒服，大家理念又一樣，所以希望可以做多啲適合自己嘅歌。」他透露加盟新公司後，希望今年內能推出3、4首作品：「之前喺星娛樂嘅時候都做過好多唔同嘅嘗試，所以今年暫時想集中唱下情歌。不過內容會比以前再成熟一啲，希望可以偏向大眾口味，其實都想同JW再合唱一首，但仍然諗緊有咩題材適合。」問到會否在加盟新公司後盡快再開個唱，他回答：「想就梗係想，但要出齊歌先，可能下年先係一個好時間。」