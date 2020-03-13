謝安琪派《再度》慶生　浦銘心遇舊愛掀《the album》終章高潮？

3月13日，除了是白色情人節前夕，大家還想到是甚麼日子嗎？就是浦銘心，不，是謝安琪(Kay)的生日。Kay加入「幻國」與Juno合作後，不少樂迷都覺得她添上了一份神秘感，到自己生日她沒有傳統地post蛋糕照、家庭照，反而在社交平台派歌，以新歌《再度》與一眾樂迷慶祝生日。

謝安琪今日(3月13日)生日，在社交平台上她沒有post蛋糕照，反而派新歌《再度》。(網頁截圖)

謝安琪很貼心地post出《再度》歌詞，大家可以一邊聽歌一邊細味。(按圖放大)(謝安琪Instagram圖片)

董折與浦銘心的故事進入最終章，日前Juno與林嘉欣推出新歌《字典 與 聖經》，林嘉欣所飾的戴慈欣與Juno所飾的董折發展出新故事線。今日到謝安琪推出《再度》，描述浦銘心與藍定凌再婚後，於一個聚會然重遇一個影響她前半生的人，沿著以往故事去推測，那個人應該是董折或韋羅莎所飾的寒玲。《再度》由周耀輝填詞，用上大量形容感官的字眼作對比，反映出浦銘心內心矛盾又不知所措的狀態。而作曲是憑《絕》成名的傅珮嘉(現名：傅又宣)，Kay跟傅珮嘉認識良久，但首次在音樂上合作。Juno打從一開始便與Maggie緊密溝通，將場景描述得很細緻，建構了一個好好的基石去製作這首曲。

董折與浦銘心的故事進入最終章，未知二人會否舉行演唱會將故事完整呈現一次給樂迷？(按圖放大)(資料圖片)

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Kay表示：「我一直很欣賞她(傅珮嘉)說故事的氣質，富有溫柔的女性味道，卻柔中帶剛。Maggie特別寫了一連串較密集的旋律，為故事營造了一種張力和壓迫感，讓我真切感受到浦銘心重遇那一個人時的複雜情感。」她又提到，《再度》屬逅難度作品，感謝耀輝選用了一系列有強烈對比的詞組，將歌中主角的內心掙扎與渴望、身體觸碰以及眼神對看的剎那感覺，形容得細膩又浪漫。