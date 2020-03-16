謝安琪生日珍惜天倫樂　大讚張繼聰：佢為屋企付出好多！

謝安琪今日出席商台活動宣傳新歌《再度》，推出新歌當天正是Kay的生日，她希望藉著這個特別的日子將自己心愛的作品推介給樂迷：「呢首歌喺同Juno嘅企劃裡面係一個好特別嘅場景，我鍾意咗呢首歌好耐，因為差唔多兩年前已經錄好咗，所以我都想喺生日當日推出，好想同大家推介呢首歌。」

新歌談及她飾演的浦銘心再度遇上一個影響她前半生的人，讓樂迷好奇這個人究竟是董折還是韋羅莎飾演的寒玲。被問到，浦銘心的故事線往後又會否與其他藝人合作，就如麥浚龍與林嘉欣合唱《字典 與 聖經》一樣，Kay則先賣關子，並叫樂迷留待下回分解：「因為呢個係一系列即將推出嘅歌裏面嘅新劇情發展，所以就先賣個關子，大家慢慢就會知道我嘅角色會遇到邊個人。」

Kay獲同事贈送生日蛋糕，令佢覺得相當窩心！（按圖放大）（謝安琪Facebook圖片）

談到生日當天如何慶祝，Kay表示受疫情影響近日減少外出，不過老公張繼聰亦好識做，她說：「正日當日張繼聰book咗我好鍾意嘅餐廳，我哋好快速咁食咗個晚餐。」又面露甜蜜笑容。她又提到，這段時間更珍惜與家人一起的時光：「近排好多人都話少咗出街，多咗相處，多咗摩擦；但係我好慶幸我同一家人多咗時間一齊，我反而好珍惜這段時光，所以我喺生日好想多謝佢，佢係一個為屋企付出好多嘅人。」

鍾意攝影嘅Kay獲老公張繼聰送相機做生日禮物，Click入嚟欣賞下出自Kay嘅靚相！（按圖放大）（謝安琪Facebook相片）

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Kay是忠實木村拓哉Fans，原來她早前與偶像近距離接觸，今日講起她立刻眉飛色舞。事源Kay今年1月赴東京參與《ABU TV Song Festival》唱出《只想死於你身邊》，期間認識到木村所屬的Johnny事務所的工作人員，對方得悉Kay是木村Fans，便邀請她與老公張繼聰一同欣賞木村上個月舉行的個人巡迴演唱會。Kay談起這段經歷亦非常興奮：「完咗之後我仲有機會入後台見木村，佢真人真係好nice，仲攬咗我一下！」然後又大讚對方身型超好，女神頓時變小Fans。