MIRROR三子爆姜濤手指惹禍早有前科　AK：佢粗都唔係新鮮事

昨日姜濤被指於Instagram讚好有關鬧爆「廢青」的留言，他隨後發限時動態澄清指因手指太粗而按錯，並就事件道歉。今日MIRROR另外三位成員Anson Lo (盧瀚霆)、Anson Kong (江熚生)、阿Jer (柳應廷)出席商台活動時回應事件，親證姜濤上社交網站時經常因「肥手指」錯漏百出！

席間三子先拿起間尺量度食指粗度，原來三位之中又以Jer最粗，他指：「我係三個之中比較肥嗰一個，手指就會肥啲囉！」被問到Mirror成員中哪位手指最粗，他們都一致認為是姜濤。Anson Kong笑言：「大家睇返佢以前啲相，佢（手指）粗都唔係啲咩新鮮事啦！」Anson Lo則補充：「佢唔係骨粗，而係肉厚；所以我哋唔係話佢粗手指，而係肥手指。」

究竟姜濤今次為何犯錯？原來他本人全不知情，要靠Error的肥仔提點才知道自己like錯留言。Anson Kong隨即示範姜濤玩電話的模樣，撥一撥電話，他就會拿著手機照鏡。三人推斷今次姜濤因大意犯錯，Anson Lo更大爆今次姜濤並非第一次上社交媒體發生蝦碌事：「例如佢之前unfollow咗AnsonKong啦，之後近排先至follow返佢啦。或者佢like返一啲以前嘅相，其實可能係有時唔小心hi到個制嘅時候，佢都會禁咗一啲佢唔知嘅嘢。」

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經過這次事件，三位又如何幫助姜濤避免重蹈覆轍？Jer建議姜濤換電話：「換嗰啲有電子筆嘅電話，咁佢咪冇咁容易篤錯。」Anson Kong更笑言：「我覺得係要請個人喺隔離長期睇住佢。請唔請我呀姜濤？」雖然互開玩笑，但Anson Lo就指大家一直都有互相提點，看來他們都很希望幫助隊中這位大頭蝦。

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MIRROR經理人花姐昨日早上知道事件後，馬上安慰姜濤：「我隻手指都肥嘅，所以我完全明白佢犯呢個錯真係好易。」被問到如何提醒MIRROR成員小心使用社交媒體，她指：「既然你哋係公眾人物嘅話，每一個comment同埋like都可能係代表緊公司同埋自己嘅立場，所以要小心處理。」

花姐得悉事件後，馬上安慰姜濤。（資料圖片）

另外，三子除為拍攝新劇忙碌外，亦正各自籌備個人第二首單曲，預計三首歌都會在年中面世，不過Anson Lo則指三人作品並不會再同時推出。過往MIRROR作品主要以追夢為主題，因此Anson Kong希望透過個人作品突顯成員不同的個人風格：「希望我哋今次呢幾隻solo都可以做一啲唔同風格畀大家睇到。」