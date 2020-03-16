蕭敬騰《皮囊》高音解密　馬上學識呢4招挑戰自己聲帶極限！

《歌手2020》於2月開鑼，各位專業歌手都施展渾身解數，還記得蕭敬騰用難度爆燈的神曲《皮囊》打頭陣，飆高音、嘶吼等等高階技術一次晒你冷。相信不少男生都偷偷挑戰過，唱到咳甚至喉嚨「卡關」也是等閒事，不過只要跟住下列4個練習，你也有機會接近神的唱功。

台灣歌唱教學頻道「SV科學歌唱」分析了蕭敬騰唱《皮囊》的唱功，影片點出歌曲橫跨三個八度，絕非一般人能輕易駕馭。話雖如此，難駕馭不代表無法駕馭，「SV科學歌唱」表示只要學會4個技巧就可以慢慢掌握，分別是：1.有力渾厚的高音、2.超高的強假音(頭聲)、3.撕裂音、4.震音，接下來為大家詳細解釋。

蕭敬騰的《皮囊》難度系數爆燈，如果你都想挑戰就要學識以下4個技巧。(MV擷圖)

1.有力渾厚的高音

《皮囊》曲風是重型搖滾，要用上澎湃紮實的聲線演唱才能配合歌曲情緒。要練好有力渾厚的高音，就要強化呼吸肌群，即一般人聽過的「丹田」。影片教大家先用咳嗽去抓住腹肌的力量，然後快速有力地發出「S」音，再喉嚨放鬆地做出打拳用力時的「Huh」音。熟習「Huh」音後嘗拉長音，並且跟著旋律「Huh」，若然未能一下子唱原Key則降低到自己舒適的音域慢慢練起。

蕭敬騰每次唱《皮囊》都會掀起高潮，事關如此高難度的歌曲老蕭都能精準地現場演繹，簡直神乎其技。(《歌手2020》微博圖片)

2.超高的強假音(頭聲)

《皮囊》是重型搖滾作品，尖銳穿透的高音必不可少，正如「我燒 我開始燒」這句的「燒」字就是最好例子。關於「強假音」、「頭聲」、「混聲」(Mixed Voice)這些詞語大家可能會陌生，這些字眼主要用於系統化地分析音色，不同歌唱老師都會有定義上的差異。暫且放下字眼上的定義，這邊有一個練習給大家，就是學貓叫，發出「喵」音慢慢滑至目標音高。如果你身邊有樂器，可彈出該音高讓自己跟隨，又或者使用手機App輔助。

蕭敬騰在《歌手2020》中表現超班，Live唱《皮囊》簡直世界級！(按圖放大)

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3.撕裂音

蕭敬騰是個Rocker，唱《皮囊》當然要有「拆聲」才對味。關於撕裂音(又稱：嘶吼、滾喉音等)理論上是真聲帶與假聲帶同時發聲，才會做出有原本音色的同時有暴裂的聲音。先放下理論不說，直接跳進練習，這邊介紹「暴力法」。簡單來說就是用力嗌，不過在嗌之前先分4種力度，逐步增加發聲力度。



*注意：練習撕裂音前，請確保已掌握正確發聲方法避免受傷，或尋求專業導師指導。

蕭敬騰去年8月來港開騷，同樣是憑一首《皮囊》炒熱全場！(按圖放大)

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4.震音

震音大家都聽過，或者本身你也能做到，所以這邊為你介紹一個最有效率，最省力的練習方法。這邊介紹「狗叫法」，其實就平時狗吠的「汪汪汪」似的，短促而有力，抓到感覺嘗試拉長音維持同一音高。相信震音是4個技巧中，相對容影掌握的一個。

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