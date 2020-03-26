張敬軒宣布重辦演唱會《盛樂》　望疫情退散：我們能如期再聚！

去年年底香港多個演唱會取消，張敬軒原訂於去年11月22日舉行4場紅館演唱會《盛樂》亦難逃相同命運，不過他今日於社交網站公布，將於本年同月同日重開演唱會，歌迷表現相當興奮。

張敬軒原訂去年11月22日舉行4場紅館演唱會《盛樂》取消，今日宣布將於今年同樣時間重辦演唱會。（資料圖片）

張敬軒在社交網站上傳一條短片，是在去年演唱會正式綵排之前，他與18位舞蹈演員和編舞老師一起進行戲劇訓練的紀錄影片，他以黃菀之的作品《迷失藝術》作為背景音樂制作了這條影片送給他們，紀念這個未能如期出發的旅程。

張敬軒認為通過自己的真實情緒帶動肢體，把周遭發生的事和自己的感受與音樂連繫起來，這樣才能讓演出反映當下，令每首作品更加紮實，每位舞蹈演員的表現都令人動容，點擊圖片：

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如今這場表演終於可以搬上舞台，張敬軒發文指，去年演唱會取消後，他與公司演唱會部總監馮貽柏幾經艱辛，重新爭取到與去年同樣的時間重開演唱會，可是如今全球仍處於肺炎疫情陰霾之下，他說：「但願疫情退散，我們能如期再聚；在此以前，請君保重。」歌迷留言說影片和消息都令人很感動。