【拆詞堂】黃偉文筆下《低調》才是高手　平凡人活得自在應惜福

「浮誇」與「低調」的對立大家都能容易理解，不過黃偉文筆下的《浮誇》與《低調》卻環環相扣，如果只聽過其中一首，你只聽懂Wyman的一半心思。今集「拆詞堂」為你解構黃偉文如何借陳奕迅唱出自己愛《低調》的心聲。

2005年名作《浮誇》填詞，透過邊緣人「著最閃的衫」、「突然地高歌」等花招搏上位的舉動，揭示大動作背後，實質害怕被世界遺忘。到2006年，Wyman為Eason填上《低調》，猶如是《浮誇》中主角心景的轉變，邊緣人走到鎂光燈下，各種生活壓力「有苦自己知」，從而悟出低調下活得自在之美。

《低調》的第一段提到「壓力少 空間多」正正就是低調的好處，然後「收視不夠五六點 讓我不用展覽我弱點」，Wyman以電視收視比喻人的曝光率，帶出處事低調令你免於站在刀口位之上，亦可以隱藏自身弱點，將時間留來改善自身不足。公眾人物每天活在鎂光燈下，一舉一動都有機會成為城中焦點。近期的例子有，MIRROR成員姜濤因錯手讚好有關鬧爆「廢青」的留言而引發「手指風波」，經過多番解釋及道歉才能平息事件，但經理人花姐再三叮囑MIRROR眾人要小心使用社交媒體，因為他們已由《全民造星》的素人參賽者蛻變成偶像團體。當容錯空間縮窄，試問又有多少人能承受這種步步為營的壓力？

作為公眾人物，花姐亦提醒姜濤小心使用社交媒體。（資料圖片）

社會上KOL文化興起，人人都能在網絡上佔一席位帶領潮流，或許你也想過成為其中一員，坐擁名利；可笑的是，社會上當紅人物卻希望反樸歸真，重過平凡人的生活。《低調》以「畫公仔畫出腸」的文字道出這種心聲，如：「名人版不必登我」、「你有派對 別再叫我」，厭倦了畀面派對，厭倦了在街上的評頭品足。

放諸中外名人，不少都抱持著這種心態。Ed Sheeran去年與Khalid合作《Beautiful People》一曲，道出燈紅酒綠、紫醉金迷不為人道的苦況。喧鬧的派對上，人人咧嘴而笑內心可是孤獨無比，事關你心知有多少是真心陪伴，有多少人派對過後隨時「老死不相往來」。Ed Sheeran於上年平安夜亦宣佈暫別樂壇，打算回歸平淡，或多或少是厭倦了這種生活。

Ed Sheeran（圖）和Khalid合作的《Beautiful People》，信息正如《低調》中歌詞一樣：「你有派對，別再叫我。」（資料圖片）

《浮誇》和《低調》要同時服用，方可明白Wyman的心思，並能看出他的文字功力，事關兩份填作充滿互相呼應的句子。

《低調》寫「問你高調可以幹什麼 就算轟動幾秒有用麼」，正正在反問《浮誇》中「不夠爆炸怎麼有話題， 讓我誇做大娛樂家」，博得他人目光後又如何呢？《浮誇》中主角怕被忘記而放大來演，更歇斯底里地「以眼淚淋花」，唱得「青筋也現形」；《低調》卻寫上「不想囂張 連成名 也太懶惰」，前者賣力刷存在感，後者賣力地省力。

有趣的是，兩首歌都用上飢餓作比喻。《浮誇》寫「重視能治肚餓」，主角靠別人的認同來填肚，病態得令人心寒。反之，《低調》寫「我怕上鏡 怕上慣了 會更餓」，主角拒絕打開那扇通往病態的門，控制自己的渴望，免得步向《浮誇》中的不復之地。

要說活得低調的例子，不得不提發哥（右）。（資料圖片）

周潤發正是活得低調的代表，身為影帝成名後沒有糧武揚威，跟大家一樣出入乘坐公共交通工具，走入街市買菜，還會將剩食打包，毫無架子。相比之下，現今網絡風氣讓每個人都想成為KOL、YouTuber，於是每個人都開始攪盡腦汁博上位。

個個都博上位，唔通個個都想上位？他們只看見公眾人物光鮮的一面，卻沒有了解過背後所承受的壓力。今日你大可以看著電話，毫不留情嘲笑網紅「照騙」、表裡不一，但他日成名後，躺著也中槍的人將會是你。

Eason在鏡頭前不時有鬼馬一面，但為人十分低調！（按圖放大）（資料圖片）