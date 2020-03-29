石詠莉舉行網上音樂會　每位歌手保持2米安全距離

近日香港的抗疫戰進入白熱化階段，在新頒布的措施裡，不但禁止四人以上在公眾地方聚集，就連婚禮也不得超過20人，不少市民也叫苦連天，因為分分鐘一家五口到外進餐已是超出限制，要分開兩枱。娛樂行業更是大受影響，當中音樂人也是首當其衝的一群，疫症之下，很多音樂會，演唱會都延遲無期，對於市民來說，足不出戶已經漸漸變得生活乏味。有見及此，音樂人方樹樑決定在網上舉行一連串的網上音樂會《Gig in da Sky》，首場演出更有Sukie S石詠莉坐陣。

近日新冠肺炎疫情嚴重，不少音樂人也選擇在網上舉行音樂會。 (資料圖片)

4月2號晚上9點半舉行首場的《Gig in da Sky》，由石詠莉、胡琴演奏家陳璧沁、丁悅三位女生合作演出，並由KIS羅啟聰擔任導演。面對近日疫情，每位音樂人也有苦自知，其中一位，二胡演奏家陳璧沁表示：「最近實體演唱會都全部取消了，因此，收入當然受到影響，音樂人都變得無地方演奏，只能待在家中。幸好，出現今次網上直播live，令我滿心期待今似演出，但也會有壓力，因全程以直播形式記錄底，因此犯錯的機會要盡量減到最低。」而另一位新晉歌手丁悅一向也有份負責演唱會的和音工作，包括謝霆鋒、容祖兒等等，她亦表示最近受疫情影響，和音工作也停了下來。

+ 2

雖然今次網上演唱會並不設現場觀眾，不過每個細節也變得更為重要。除了專業 5.1 Surround Sound, Dolby立體聲收音製作外，由於演出歌手樂手也要根據要求每人保持2至3米距離，故此今次演出將以多視角形式同步進行，除了在Facebook直播外，每位歌手的社交平台上也會同步進行直播。他們又宣布第二場《Gig in da sky》音樂會將於5月7號舉行，並請來釗峰坐陣。