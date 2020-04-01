張繼聰應樂迷要求　邀老婆謝安琪開腔Live唱《Last Dance》

近日新冠肺疫情下，不少人也選擇留在家中安全渡過。作為樂壇模範夫婦的張繼聰、謝安琪也不例外，近日在家中煲劇抗疫增進夫妻間感情，二人迷上大熱台劇《想見你》，更不停翻唱劇中經典插曲。繼Louis在29號晚上自彈自唱《秘密》後，不少樂迷也強烈要求聽劇中神曲《Last Dance》，張繼聰亦非常識做，昨夜再次分享翻唱片段，邀請老婆謝安琪唱《Last Dance》，而自己則展露結他才華幫忙伴奏。雖然近年張繼聰轉戰影視工作為主，但其實他也是香港一個不可多得的音樂才子。

近日不少人也留家抗疫，而張繼聰及謝安琪兩夫婦也多了不少時間相處，一起煲劇之餘，又一起Jam歌，可說是夫婦的模範。 (IG圖片)

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《想見你》講述女主角黄雨萱穿越回到1998年的故事，而伍佰的《Last Dance》則是劇中的「穿越主題曲」，更與劇情緊扣，加上伍佰的招版掩眼動作，成為了近日的網絡熱潮。張繼聰笑言：「咁多人叫我唱，我叫佢(謝安琪) 唱。」而Kay版的《Last Dance》雖然沒有伍佰原版般剛烈，卻多出了一份女性的婉柔，令不少樂迷大讚：「好正呀！我穿越時空了！」更有人表示因為他們的翻唱，結果自己也中了《想見你》毒。