張國榮逝世17周年　哥哥如何影響後世流行樂壇？

又一個4月1日，每年的這個日子也相當特別，有人在積極準備如何整蠱身旁好友，亦有一班樂迷每年風雨不改地懷念香港樂壇一代巨匠張國榮。今天正好是哥哥逝世的17周年，不過遇上疫情，以往的實體紀念活動今年也要暫停。雖然如此，但哥哥對後世的影響卻從未停止，即使在他離世以後，仍然有不少音樂作品以哥哥為藍本，又或是從他身上得到靈感。

張國榮離世17年，不過他的作品一直影響後世，成為不少藝人的最佳榜樣。 (網絡圖片)

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《浮誇》 - 陳奕迅

陳奕迅的《浮誇》又是一首廣東樂壇的經典，陳奕迅歇斯底里的演釋和作曲人CY Kong震撼的編排，原來最初也要回溯到張國榮身上。由CY Kong作曲的《浮誇》，其實最初demo叫《depression》，2003年4月1日晚上哥哥逝世，身在倫敦的CY Kong聞訊後便將這首歌寫了下來，抒發他內心的悲痛之餘，也是為悼念這位好友。

後來陳奕迅在2005年為專輯《U-87》選曲時選中了這首歌，不過製作人認為原曲的話題太沉重，故此希望改變歌曲的主旨。黃偉文最終為《浮誇》填詞，其實與CY Kong的初衷也並不相同，但由於陳奕迅亦認為Wyman的詞比較適合自己，於是便採用了我們現時聽到的《浮誇》，CY Kong亦曾表示沒想過這首歌可以這樣演繹。後來CY Kong亦將原曲《Depression》保留並放到網上，他表示：「對我來說，這首demo將始終是張國榮的專屬。」

《黑擇明》 - 陳奕迅

同樣是陳奕迅，同樣是CY Kong的組合，不過《黑擇明》則由詞壇另一巨頭林夕所寫。據說《黑擇明》原本是CY Kong寫給哥哥的作品，可惜在哥哥走後，歌曲才能完成，最後demo交到林夕手上填詞。其實林夕與哥哥認識多年，他在哥哥走後，也曾反思自己是否寫過太多悲觀的歌詞，側面推動了哥哥自殺，於是之後林夕的筆風亦漸漸轉向正面，包括了這首《黑擇明》。

其實這份歌詞，林夕是寫給卓韻芝的，她曾在臉書分享過往企圖尋死的心路歷程：「好了，死不成，林夕說他寫了一份詞給我，Eason 的《黑擇明》，我聽着歌，明白身邊有許多人很關心自己，其實這世界還有很多東西。」

夕爺2009年在港台的頒獎禮上又曾經分享，有樂迷因為《黑擇明》而放棄了尋死的念頭。哥哥離世雖然令人遺憾，但改變了林夕的詞風，寫起了這首《黑擇明》，卻在迂迴間拯救了不少人的生命。

《Dear Leslie》 - 古巨基

古巨基是眾所周知的「哥迷」，2017年古巨基曾推出專輯《SALUTE TO DEAR LESLIE》，裡面翻唱了10首哥哥的作品，包括《有心人》、《小明星》、《當年情》、《風繼續吹》等等，不過當中有一首作品是原創的，便是《Dear Leslie》。

其實《Dear Leslie》是由哥迷會悉心準備送給張國榮60歲冥壽的生日禮物，曲中注入了很多哥哥經典歌曲的名字、歌詞及電影內容，亦是古巨基向哥哥最大的致敬。他曾分享：「我最初入行做娛樂新聞嘅小記者，成日可以面對面見到佢，感覺好夢幻。後來我成為歌手，哥哥喺一個媒體上點名讚賞我，不過我一直都冇機會面對面同佢講聲多謝。」

《靈魂相認》 - 張敬軒

張敬軒也是數一數二的哥迷，為了保存好哥哥及其他香港巨星遺留下來的足跡，軒仔斥資天文數字保育香港音樂聖殿「Avon Recording Studios雅旺錄音室」，就連哥哥的原聲帶也保留了下來。其實除了這些實物外，軒仔在個人作品當中也顯露出他對哥哥的尊敬。

2014年作品《靈魂相認》，由軒仔親自與Johnny Yim共同譜曲，軒仔曾分享這首歌的前奏靈感其實來自哥哥的《追》。重聽《靈魂相認》的前奏，一段簡單的鋼琴獨奏，的確與《追》的前奏非常相似，只是稍稍高了幾個Key。

《蓋世英雄》 - 王力宏

香港樂壇以外，其實還有很多地方的歌手也透過作品向哥哥致敬，包括王力宏。作為後輩，其實王力宏與哥哥的關係相當友好，哥哥更親自教過他演戲，又為王力宏取了一個外號叫KID。

2005年王力宏推出個人專輯《蓋世英雄》，當中不少靈感就是來自張國榮主演的電影《霸王別姬》，王力宏對這部電影相當著迷，更表示自己將這部電影翻看了17次以上。