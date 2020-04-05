韋禮安邀錄Podcast爆「18禁」對話　青峰：果然是個性騷擾的節目

韋禮安邀好友青峰一起錄製Podcast「韋禮安跟你鳥鳥天」，以類廣播的方式僅以「聲音」會粉；第一集日前上線，青峰登場自稱自己是「重量級鳥鳥」，兩人還不時傳出「你幹嘛摸我這裡啊」、「褲子穿回去」聲音，宛如18禁的情色劇，青峰忍不住虧韋禮安說：「果然是一個性騷擾的節目。」逗得聽眾直呼：「好想看畫面！」

兩人提到近來因為疫情，幾乎沒有公開演出，突然要進入工作狀態，有點不習慣，韋禮安直說：「我不知道為什麼這幾天一直睡不好……覺得今天想表現好，但也覺得好久沒有工作了，很難一下就進入那個狀態。」青峰笑接：「我過來前去妝髮，我有點天兵的化妝師就說『今天是有通告是不是？』，我說『沒有，我就是單純懷念這種化妝的感覺』。」逗得讓韋禮安大笑。

2人先前錄製的「一口一口」宣傳影片，青峰幫韋禮安提詞打歌的模樣，笑翻粉絲！（IG@weibirdmusic）

青峰坦言近期都在家閒置，「這一年沒有寫歌，主要是寫『太空人』太痛苦了」，但近期朋友找他一起寫歌，讓他覺得被治療了，因而找回創作的樂趣；青峰讚韋禮安「樂器彷彿是長在身上」，很熟悉錄音器材的使用和樂器，「我就是很怕生，心裡有很多想法，但不敢這樣讓人家看到我的思考，後來跟他們要了旋律回家，我就唱進去，隔天就把成果寄回給他」。

2人先前錄製的「一口一口」宣傳影片，青峰幫韋禮安提詞打歌的模樣，笑翻粉絲！YouTube已超過10萬次觀看數，而「韋禮安跟你鳥鳥天」第一集上線2天吸引2萬收聽數，兩人爆笑的對話內容，讓許多粉絲直呼：「聽到兩人的笑聲，真的可以把疫情的烏雲打散！」

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