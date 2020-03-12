韋禮安推新歌《貓咪共和國》　融貓主子叫聲打造R&B輕快曲風

台灣男歌手韋禮安自前年9月無預警在Facebook宣告約滿、不續約，便與前東家福茂唱片陷合約糾紛，數度遭到砲轟，也頻傳被業界全面封殺，但他還是持續唱歌與創作。日前33歲生日的韋禮安是豢養3隻主子的貓奴，發布全新單曲《貓咪共和國》。問到是否常收到「貓的報恩」？他說：「聽說貓咪會有所謂送主人東西的行為，是覺得你沒有維生的能力，我想我的貓應該覺得我過得還可以！」

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韋禮安新歌《貓咪共和國》創作靈感來自家中的3隻貓耶逼、狗狗和橘弟，韋禮安更採樣主子們的聲音，結合基本的爵士和弦，完成這首R&B加上節奏藍調的輕鬆歌曲；歌詞提及許多貓咪的胡作非為，包括咬斷耳機、打翻咖啡、送上蟑螂等，韋禮安笑說：「還好我的主子們都沒有做過這些事，這都是我朋友們的遭遇，我的貓沒有上演過『貓的報恩』拿蟑螂送我，我每次都只有看到蟑螂腳…」某次還看到3隻貓咪在「欺凌」一隻跳進家裡的蟾蜍，他看了趕緊解救蟾蜍放生。

日前他到公司開會，同事獻上愛貓耶逼造型的生日蛋糕為他慶祝，韋禮安還搞笑地捧著蛋糕駁命聞，笑說：「來吸一下貓味！」並許願希望所有人工作順利、疫情快快過去。他看着愛貓耶逼造型的蛋糕，直說：「這怎麼下得了手啊！」最後還是努力切開了耶逼的「頭」，並挑選吃掉耶逼耳朵部位的蛋糕。

至於他與前東家福茂唱片的合約糾紛現況？韋禮安代表律師張承中表示：「現在就是雙方各自對合約認知狀態、法律狀態不同，對韋禮安來說他已約滿，但就福茂來講，永遠有問題，只是一直累計帳本，記錄韋禮安後來的工作，僅與韋禮安有債務之間相對性，和權利、義務有關，但並不會影響韋禮安與其他人合作。」而雙方已進入法律程序，最快也要10月才有初步判決結果。

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