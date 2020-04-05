關淑怡10首經典作品　一邊聽一邊回顅樂壇奇女子的誕生！

關淑怡在今日凌晨發文宣布退出樂壇，其實她早前亦曾發文炮轟唱片公司，當時揚言與黃耀明合唱的《快樂到死》或許是他們最後的合作。回顧關淑怡的歌唱生涯，由1989年出道，至今31年時間唱過不少膾炙人口的歌曲，更被封為「四大天后」之一，唱腔及其作品都充滿強烈個人風格，現在為大家盤點關淑怡10大熱門作品。

相關文章：

關淑怡深夜宣布退出樂壇 矛頭直指唱片公司：最基本尊重也沒有！

關淑怡的個人作品及形象充滿強烈個人風格，被封為「四大天后」之一。(資料圖片)

點擊回顧關淑怡在台上的表演，她的退出的令不少樂迷心傷。(按圖放大)(資料圖片)

+ 6 + 5 + 4

1.《叛逆漢子》

關淑怡的出道作，《叛逆漢子》收錄於首張專輯《冬戀》之中，她的冒起可謂享盡天時、地利、人和，當時陳慧嫻宣布留學美國並暫別樂壇，鄺美雲約滿轉投百代DMI，身為新人的關淑怡受到寶麗金力捧。而《叛逆漢子》中一句「Andy！Andy！」非常洗腦，深受當時DJ喜愛，所以作品傳唱度相當高。

點擊觀看：叛逆漢子MV

2.《難得有情人》

收錄於關淑怡第二張專輯《難得有情人》的同名大熱作品，是歌迷K房必點歌。加上當時樂壇主打快歌，《難得有情人》則「以慢打快」，關淑怡深情演繹曲中故事，令歌曲長留歌迷心中，當年更奪得「十大勁歌金曲獎」。

點擊觀看：關淑怡-《難得有情人》MV

3.《星空下的戀人》

同樣收錄於關淑怡的《難得有情人》專輯之中，若果計派台成績，它比《難得有情人》更厲害，當年拿下TVB及香港電台排行榜的冠軍。一張唱片能夠出現兩首冠軍歌是樂壇罕見現象，因為一般來說每張專輯都只得一首主打歌。

點擊觀看：關淑怡 - 《星空下的戀人》MV

一張唱片由主打到Side Track都是上乘之作，可見關淑怡的魅力。(網上圖片)

4.《心急》

到1990年，關淑怡憑《心急》拿下首支三台冠軍歌，成績驕人。《心急》收錄於專輯《真情》之中，與《難得有情人》專輯一樣，除了主打的《心急》外，《患難建真情》及《當世界無玫瑰》都是樂迷心目中的經典作品，全是樂迷的「飛佛」。

點擊觀看：關淑怡 - 《心急》MV

5.《夜迷宮》

《夜迷宮》是同名專輯的主打歌，當年拿下香港電台流行榜的榜首，而且這段時間被喻為關淑怡的蛻變期。關淑怡的思想非常前衛，當時已不甘於唱「K歌」，敢於挑戰電子、R&B及異國風情的編曲，讓她在樂壇大放異彩。

點擊觀看：關淑怡-《夜迷宮》MV

6.《離開請關燈》

上述5首歌都是順著時序挑選的大熱作品，但關淑怡的side track也不能忽視，正如《製造迷夢》專輯中的《離開請關燈》。雖不如《製造迷夢》般在流行榜有高名次，但對於「真Fans」來說，《離開請關燈》展現了關淑怡聲線的獨特性，細膩的感情演繹至今仍令人回味。

點擊觀看：關淑怡-《離開請關燈》MV

回看關淑怡的唱片造型也是值得留意的地方，每個造型也經過悉心設計。(網上圖片)

7.《假的戀愛》

關淑怡是香港樂壇一個獨特的存在，她的唱腔未必是一聽便入耳的那種，但細味過後便不能自拔。《假的戀愛》中，她加入大量氣聲去演繹，那種氣若游絲的聲線更能唱出女性的無力感與脆弱，沒有澎湃的高音卻更夭心夭肺。

點擊觀看：關淑怡-《假的戀愛》MV

8.《繾綣星光下》

關淑怡其中一首代表作，《繾綣星光下》可以用劃時代來形容，事關這是她第一首4台冠軍歌，在十大中金文曲頒獎禮上，同時拿下十大勁歌金曲獎、最佳填詞、最佳歌曲監製三獎，風頭一時無兩。

點擊觀看：關淑怡 - 《繾綣星光下》MV

關淑怡當年的Skin Head造型十分前衛。(網上圖片)

9.《忘記他》

關淑怡在1995年推出唱片《'EX' All Time Favourites》，打破當時翻唱碟的慣例，尤其《忘記他》一曲，完全抹去原唱鄧麗君的特色，以自己迷離、唏噓的聲線演繹《忘記他》，那份韻味簡直是她顛峰時期的代表作。

點擊觀看：關淑怡-《忘記他》MV

10.《人生可有知己》

《人生可有知己》可謂關淑怡內心的獨白，她在樂壇是獨特的存在，外界將偏鋒、型格的標籤加在她身上，令她獨個承受各種壓力。人們常說「藝術家是孤獨的」，在《人生可有知己》中更能聽出關淑怡的心聲。

點擊觀看：關淑怡-《人生可有知己》MV