張敬軒IG貼新版《只是太愛你》吊Fans癮　仲自爆唔見咗一堆Demo？

張敬軒神隠大半年至上月終於在社交平台浮上水面，post過錄音片段又宣布過將在今年11月重開《盛樂》演唱會，今日軒仔「是旦鋪啲嘢」貼出「別注版」《只是太愛你》，還幽默寫道：「聽聽下唔鍾意呢個版。」

軒仔在Instagram貼出新版《只是太愛你》，但佢本人竟然話聽聽下唔鍾意。(網頁擷圖)

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點擊重溫返軒仔之前開騷嘅靚相先啦！(按圖放大)(資料圖片)

軒仔在IG說：「嗰日同啲同事傾開，原來當年住喺廣播道嘅時候，寫咗10幾首歌，最後有發表嘅，就只有《只是太愛你》，《笑忘書》，《預言書》，《新城國語力Jingle>同<Hurt So Bad》。#啲demo唔見曬 #好嘢。」有網民反問軒仔，為何他在AVON幫人保存母帶如此穩妥，自己的demo卻遺失了。的確，Demo對好奇的樂迷來說是珍貴的東西，因為有人喜歡那種原始、粗糙的質感，而且能夠比較Demo到錄音室版本的分別，更能知道音樂人為歌曲所花的花思。

有網民稱呼這個版本為「只是太愛你2020」，在網上亦能找到相關影片，因為軒仔到年頭跨年的時間在IG Story曾post出此片段，到今日軒仔終於「找數」不少網民都十分雀躍。(相關片段)