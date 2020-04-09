麥浚龍╳林嘉欣《字典 與 聖經》MV　如何把香港拍出歐洲感覺？

麥浚龍自推出董折、浦銘心的音樂系列後，他的歌曲、故事、MV已是一體，雖然Juno一向慢工出細貨，MV往往也在歌曲面世後一個月才推出，不過每次看到MV的成品，也總會禁不著研究一番它的取景、手法等等。上月與林嘉欣破天荒推出合唱歌《字典 與 聖經》，林嘉欣作為電影界女神，再度出現在MV當中，當然令人期待，其實林嘉欣飾演的女警戴慈欣已不是第一次出現在這系列的MV當中，之前在《暴烈‧34》的片尾彩蛋當中，同樣有她的出現。

繼《暴烈‧34》後，林嘉欣終於再次在MV中出現。 (資料圖片)

與浦銘心離婚後，大概董折需要找一個能了解他沉默的伴侶。 (資料圖片) 今次《字典 與 聖經》MV的開場，董折與戴慈欣兩位角色處一個仿似歐洲的特色建築前，在大雨下默默地坐著，甚至有傘也不撐，營造出浪漫氣氛。在故事裡，戴慈欣正是在浦銘心(謝安琪飾) 與董折離婚後，第二位走進他生命中的女人。MV一貫充滿著Juno的拍攝特色，運用長鏡頭來捕捉角色的心理狀態，而今次的MV裡，可以看出戴慈欣和董折間的互動，就像是一凹一凸的情侶般，董折不擅長表達自己，戴慈欣便默默地陪著他，董折不願吃藥，戴慈欣又哄著他把藥吃下。林嘉欣表示：「其實沒有對白的戲，最有戲味，並給予演員很大的空間發揮。有別於以往有份參與的MV拍攝，因為Juno知道我是『電影人』，所以他很細心地選擇不播放歌曲去拍攝這次的音樂映畫，營造一個電影拍攝的氛圍，讓我更有感覺地去感受和掌握兩個角色的節奏。另外，作為演員，我一直很喜歡長鏡頭的拍攝，這絕對是一個表演機會，因為長鏡頭充滿著未知，沒有對白的溝通，演出的節奏和決定權都掌握在演員手中，很過癮。」

不過今次MV的焦點，不多不少也落在MV的取景地，不少網民大讚那充滿歐陸風味的特色建築。拍攝MV期間，如無意外應該也是肺炎疫情的高峰期，為何能飛到歐洲拍攝？原來MV的場景並不是歐洲，而是香港的本地建築物，位於中環的大館。其實選擇這個地方拍攝，除了因為場景吸引外，更是為了要補完角色的背景，因為林嘉欣飾演的戴慈欣正好是一位女警，而大館即是舊中區警署，曾經是香港警察總部，直至2005年後才停用，作為女警的戴慈欣喜愛在這舊地重遊，亦相當合理。

大家跟著這個角度拍攝，便能在香港拍出歐洲感覺。 (MV擷圖)

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