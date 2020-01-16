謝安琪衝出香港冇人講？　新歌《只想死於你身邊》揭示董浦終章？

謝安琪(Kay)日前亮相於東京舉行的《ABU TV Song Festival》，同場還於《歌手2017》以驚人高音一炮而紅的哈薩克歌手迪瑪希。Kay在節目上唱出從未曝光新歌《只想死於你身邊》(Reposing Beside You)，除了再次展示流行的英文外，還成功帶著廣東歌衝出香港。

謝安琪(Kay)日前亮相於東京舉行的《ABU TV Song Festival》，獻唱從未曝光新歌《只想死於你身邊》。(節目截圖)

Kay形容《只想死於你身邊》是在描繪一種渴望死於最心愛的人身邊的心情，她又以無憾與滿足去形容這份心情，當你找到一個你願意共度一生的人，猶如圓滿了人生一樣。Kay延續浦銘心的角色，在詭異迷離的歌詞與編曲上，唱出一個另類浪漫故事。

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歌詞的走向彷彿總結了浦銘心的一生，或許是浦銘心、董折故事的終章。事關歌詞提及核爆、偷情、淋浴裡昏迷、沒法想偉大人妻等字眼，恰巧是以往「董蒲」歌曲的主題，歌詞結尾寫上「不必再虛偽」，也許正是呼應《人妻的偽術》，當浦銘心不用虛偽地委曲於與董折的關係，代表這個他們從這個關係中解脫。

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《只想死於你身邊》歌詞：

只想死於你身邊

彼此終於變一體

公開了關係

機身俯衝這世間

當我給火舌吞噬

天將你放低

若然害怕生離 當初怎會逃避眼望眼

但眼未閉 老病友 要跟你病危

就如合葬一齊 像一槌敲定一切

就這樣終止一世 猶如成就了約誓

讓愛活到下世 若偷情只為安慰

同生共死是否污穢 仍然殘酷到壯麗

就算犯了俗世最忌諱 沒有祝福花瓣包圍 有話題

死如嬉水剎那間

浸沒這沉淪關係

煙波裡消逝

死如攀山霎眼間

從懸崖墮進天腳底

等血肉枯萎

共騎木馬失蹄 同在淋浴裡昏迷

你共我撞到路障像愛慾 在決堤

你共我遇上核爆無分彼此 化做春泥

是最恨那位 是最盡那位 是最後那位

就挽手去見上帝 避過一世最沉痛喪禮

被殞石炸毀 在鐵路脫軌 共你越了軌

暴斃變一對野玫瑰

望真臨終前一眼 像一槌敲定一切

就這樣終止一世 誰還能為我嘆喟

亦再沒有甚麼可畏 若偷情只為安慰

愛到淨盡何須解穢 仍然殘酷到壯麗

沒法避過俗世最忌諱 沒法想偉大人妻 這問題

只想死於你身邊

不想稀罕誰傷逝

不必再虛偽

謝安琪——《只想死於你身邊》：https://youtu.be/9xVqb1I28OQ