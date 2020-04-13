許冠傑每支結他都有故事　最過癮要數《打雀英雄傳》主題木結他！

歌神許冠傑(Sam)昨日在尖沙咀海港城舉行網上直播音樂會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，一來為被通利琴行遣散的演唱會部門工作人員，二來希望透過歌神的歌聲，為醫護及港人打氣。直播中歌神自彈自唱出多首經典金曲，包括：《世事如棋》、《雙星情歌》、《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》等等。演唱會以Acoustic形式舉行，歌神拿出兩把珍藏木結他，一把是Taylor DDSM(Doyle Dykes Signature Model)以及Gibson SJ 200，兩把結他對歌神來說都非常珍貴。

歌神Sam Hui拿著的是Taylor DDSM木結他，身旁的是Gibson SJ200木結他。(影片擷圖)

眾所周知，歌神是貓王皮禮士利(Elvis Presley)的忠實Fans，為了向偶像致敬，他亦買了貓王生前愛用的同款結他——Gibson SJ 200。Gibson SJ 200的外形非常易認，「SJ」解作Super Jumbo，顧名思義就是「特大」的意思。它適合掃Chord的彈法，有著低沉的音色，中、低頻比較多，而且音量亦比一般木結他響亮。Gibson SJ 200在官網定價$4,499美元，折合約3.5萬港元，Sam Hui用的6、70年代的古董，加上他本人的名氣加持，二手價肯定是天價。

貓王皮禮士利身型高大，拿起Gibson SJ200木結他非常有台型，身為貓王Fans的Sam Hui當然都有收藏一把同型號結他。(gettyimages圖片)

歌神Sam Hui是貓王Fans，他亦有收藏一把偶像愛用的木結他！(按圖放大)

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不過，Gibson SJ 200並非歌神最常用的木結他，近年較常見歌神使用的是Taylor DDSM的黑色木結他。DDSM解作Doyle Dykes Signature Model，是美國著名指彈結他好手Doyle Dykes的簽名款式，結他的琴身及琴頸大小比Gibson SJ 200更平易近人，整體體積較纖瘦，不論站著或是坐著彈奏一樣輕鬆自如，當按和弦時對左手的負擔亦較少，因為Taylor木結他琴頸普遍設計比較薄，而Gibson SJ 200的琴頸常被發燒友戲稱為「棒球棍」。而Taylor DDSM的音色著重中、高頻，在樂隊演奏中能夠有穿透的表現，難怪歌神近年開騷都用它彈奏。Taylor DDSM型號已絕版，網上偶爾會找到二手賣手，價格由1.6萬港元至3萬港元不等，視乎結他狀態而定。

歌神手上這把Taylor DDSM是他常用的結他，原因應該是彈奏起來比Gibson SJ 200更易操控。(視覺中國圖片)

在2018年演唱會中，歌神拿用這把以麻雀做主題的結他，令人想起《打雀英雄傳》。(資料圖片)