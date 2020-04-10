趙學而翻唱《少女的祈禱》獲網民大讚：贏新世代歌手半條街！

趙學而在今季《CHILL CLUB》擔任主持，身為唱得之人的她當然有在節目中唱返兩嘴。近日網民將重提她在本季第二集翻唱《少女的祈禱》的表現，大讚：「咬字好過依家啲明星多多聲！」又將她封為樂壇的滄海遺珠，又慨嘆她與羅敏莊生不逢時。

趙學而在《CHILL CLUB》翻唱《少女的祈禱》的表現驚豔網民，有人大讚更勝楊千嬅，亦有人替她不值，認為她是香港樂壇的滄海遺珠。(節目擷圖)

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該集《CHILL CLUB》的主題是「四台冠軍歌」，有趙學而唱《少女的祈禱》、羅敏莊唱《夕陽無限好》、余香凝唱《捨不得你》及阮兆祥唱《男人最痛》，當中趙、羅二人表現最得網民歡心，在YouTube留言大部份都是正評，而且影片上傳一個月已超過14萬點擊率。其中，不少網民大讚趙學而的表現更勝楊千嬅，而且很多留言都認為趙學而咬字清楚令人聽得舒服，寫道：「趙學而唱功真心堅，聽唔到呼吸聲」、「咬字好清，聽落舒服」等等。亦有網民慨嘆趙學而是滄海遺珠，紛紛替她不值：「可惜冇人賞識」、「放在現在與新世代歌手對比隨時贏足半條街了！」