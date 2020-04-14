謝安琪Po神秘聲帶宣傳新歌《再度》　揭「董浦」離婚後再聚

謝安琪上月在生日當天推出新歌《再度》，從歌詞中大概知道「董浦」的故事將進入另一階段，董折(麥浚龍飾)與戴慈欣(林嘉欣飾) 展開一段新感情，浦銘心(謝安琪飾) 又與藍定凌(古天樂飾) 再婚。在新作《再度》當中，正是敘述浦銘心與董折再次遇上的故事。

上月謝安琪在生日當天推出新歌《再度》，敘述再遇前度的故事。 (網絡圖片)

兩位主角再遇，有追開這個系列的樂迷當然期待MV的推出，可惜近日因疫情影響，所有四人以上的外景拍攝工作也要申請不反對通知書，與警務處和運輸署等部門協調才能進行，Juno一向對拍攝要求也非常高，在這個環境下也很難為這首新歌的MV開鏡。不過昨日謝安琪在社交平台上，則以另一個相當新穎的方式交代《再度》的故事劇情，就是一條長達兩分半鐘的神秘聲帶。

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這條神秘聲帶並不是新歌Demo，也不是訪問片段，要形容的話，它較像電台廣播劇的節錄。不過又去除了廣播劇一貫密集、甚至是多餘的對白，反以聲效交代故事的場景。聲帶一開始聽到人群的嘈雜聲、刀叉聲，加上緩慢的高踭鞋腳步，可以幻想出浦銘心身處於餐廳當中，接著一下清脆的推門聲，走出餐廳門外，拿起火機點煙，這時才出現整段聲帶第一句對白，是董折的聲音：「好耐冇見，幾好呀嘛。」「幾好呀，你呢？」「幾好」，然後就是一片沉默，簡單幾句就道出了董折再次遇上浦銘心的尷尬狀況。至於後面的對白，這裡不覆述，留待樂迷自己收聽。不過透露一下，古天樂飾演的藍定凌也有出現在聲帶當中，更在故事中初次與麥浚龍有對手戲，最後當然亦少不得林嘉欣的出現，四位主角，首度齊集。