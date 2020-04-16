鄭秀文IG分享綵排《女神》片段　即Click回顧舊年紅館騷精彩時刻

鄭秀文近日在Instagram密密出post，日前分享過蛇腰舞、又清唱過《垃圾》，今日凌晨Sammi分享去年紅館綵排的片段，影片中她在練習鄭欣宜《女神》，她寫道：「Mi 今日不清唱了，但找到一條舊video,可以分享一下。這條video, mi 不是清唱，不是合唱，而是搭住欣宜的vocal ( CD) 唱。#因為mi在練習這首歌#欣宜是FOLLOWmi演唱會的首埸嘉賓我記得她唱完呢首歌全埸超勁勁勁勁反應觀眾超愛欣宜和這首歌 #一首能感動人心的歌真是可遇不可求 #一首好的歌和好的詞就是歌手的最大的力量」

鄭秀文在今日凌晨post出去年綵排紅館騷唱《女神》的片段。(網頁擷圖)

點擊回顧去年鄭秀文紅館演唱會與欣宜合唱的精彩照片！(按圖放大)

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欣宜去年擔任鄭秀文《#FOLLOWMi》紅館演唱會頭場的嘉賓，當時二人合唱《默契》，Sammi更說：「我邀請得嘅嘉賓，當然係我好鐘意，今晚嘅女神，欣宜！你唔好喊呀！」欣宜表現非常激動，在台上手都震埋。除了合唱之外，Sammi在台上為欣宜的《救命歌》及馮允謙的《山旮旯》打call，更大讚黃偉文：「山旮旯都擺到入詞真係犀利，多謝你為香港填咗咁多好嘅歌詞，我都受到你好多恩惠，繼續堅守。」最後二人合唱《女神》，場面相當感動，欣宜更激動得落淚。

Sammi與欣宜在去年紅館演唱會中合唱《女神》，場面相當感動。(資料圖片)