預言音響零售界將有倒閉潮　Hi-Fi德：點解政府唔肯資助業界？

新冠肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）持續肆虐，近月演唱會陸續延期或取消，各類型公開演出亦相繼叫停，音樂圈不論幕前幕後生計都大受影響。《01眾樂迷》先後訪問過著名樂手Joey Tang、音響工程公司老闆、Alan布志綸及曾擔任各個天王天后演唱會樂手的Jason Kui，無一倖免。 今次《01眾樂迷》訪問到太極樂隊結他手劉賢德，人稱HiFi德的他在音樂路上雙線發展，既要籌備專輯，亦要經營高級音響專門店。疫市下劉賢德面對店舖生意額大跌，尚能透過網上平台勉強維持生計，不過談到身邊樂手苦況，他都不禁概嘆：「個個都吐緊苦水㗎啦，真係盡在不言中。」

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劉賢德音響店生意在疫情下大跌一半，但他早在農曆新年期間籌備開拓網上市場，發展另一套生意模式，近日亦喜見網上商店漸有起色。（梁碧玲攝）

劉賢德自1993年起經營「HIFI德高級音響專門店」，因應疫情於農曆新年期間開始拓展網上平台，讓買家選購中、下級別的設備，成績不俗：「其實好多HiFi發燒友唔太願意去HiFi舖，但係當佢哋喺網上睇到自己心儀嘅產品，佢哋係會直接聯絡我哋，喺網上面畀埋錢，跟住就會叫同事送貨。」

不過，亦有部分音響發燒友會親自在店內測試高級音響，試用後才會以高昂的價格購買心頭好，為店舖帶來更高營業額。不過受疫情影響，劉賢德察覺到店內選購高級音響的顧客人數大減：「平時舖頭裏面都會有大約10個大客，但係依家一般嚟講就得返2、3個上嚟。」雖然有網上商店生意額可觀，但仍避免不到整體生意額比往日大跌一半。

目前音響店未出現倒閉潮，但業界要面對前所未有的寒冬，劉賢德相信不久將來會陸續有小型音響店關門大吉：「有啲本身實力唔係咁夠嘅，或者要挨租挨得好犀利嗰啲，一定做唔住，因為今次真係唔係咁容易過㗎。」既然有網上業務支撐，劉賢德有信心自己的音響店能挨過嚴寒：「辛苦啲啦，但係我唔可以放棄㗎。」

雖然客人可以網上選購心儀貨品，但劉賢德指大客通常會親身到店舖測試高級音響，並以高昂價錢購買心頭好，但疫情下這些大客都留在家中，影響生意額。（Facebook圖片）

劉賢德目前正籌備發燒唱片製作，因此錄音期間接觸不少樂手，亦深深明白他們在手停口停下對工作的渴望。在製作唱片期間，每逢劉賢德邀請樂手參與錄音，他們都二話不說，一口答應，但原來這個情形並非常見：「佢哋唔會話畀你聽『聽日唔得閒呀』、『我做緊第二啲嘢』，個個都冇job接緊。我叫到佢哋嚟幫我做，佢哋全部都好開心咁。」

身為太極樂隊結他手，眼見其他樂手「一job難求」，劉賢德亦非常心痛：「其實個個都吐緊苦水㗎啦，真係盡在不言中。」無奈政府推出兩輪「防疫抗疫基金」，音樂界都未能受惠。劉賢德希望政府盡快向業界人士出手相救：「點解政府唔肯資助呢一班喺香港流行音樂嘅中流砥柱？其實係好應該support佢哋。」

從樂手接工作的口吻，劉賢德已經得知同行在市面的工作大減，當自己邀請樂手參與唱片錄音時亦看出同行有工開的興奮。（梁碧玲攝）

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